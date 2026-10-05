Conte pensa ancora alla Juventus: il messaggio del tecnico che rivela la sua voglia di bianconero  

L’allenatore parla del suo desiderio di tornare ad allenare: la descrizione del suo prossimo club corrisponde alla perfezione alla Vecchia Signora

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

C’è ancora la Juventus nei pensieri di Antonio Conte: lo si capisce nell’intervista a The Athletic nella quale il tecnico descrive il tipo di club in cui gli piacerebbe lavorare, tracciando di fatto un identikit che corrisponde alla perfezione alla squadra bianconera. Ma l’allenatore salentino risponde anche a una provocazione di Aurelio De Laurentiis, suo ex presidente al Napoli.

Conte pensa ancora alla Juventus

Molti tifosi della Juventus si augurano che Antonio Conte torni sulla panchina bianconera, un’eventualità che, a quanto pare, piacerebbe anche al tecnico salentino. Almeno questo è quello che traspare dall’intervista che lo stesso Conte ha concesso a The Athletic, una lungha chiacchierata nella quale l’allenatore salentino ha descritto il tipo di squadra in cui vorrebbe lavorare, nella sua prossima avventura professionale.

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Conte parte da lontano, affermando che, di fatto, i top club sono diversi dagli altri. “Se arrivi in un club la cui storia parla da sé – una storia fatta di trofei, scudetti e vittorie – puoi onorarla in un solo modo: avendo l’ambizione di riportare quel club a lottare per quegli obiettivi”, ha detto l’allenatore spiegando come il blasone possa rappresentare una motivazione per i giocatori.

Juventus, il messaggio di Conte

Conte poi approfondisce il suo discorso parlando di come riesce a motivare i calciatori e l’ambiente che li circonda. “So bene che ogni anno può vincere una sola squadra, ma devo portare nel cuore e trasmettere ai tifosi, ai giocatori e ai dirigenti quella scintilla, quella speranza che ti fa dire: ‘Ca…o, possiamo vincere’”, spiega il tecnico salentino prima di lanciarsi in una dichiarazione che pare contenere una chiara allusione alla Juventus. “Ci sono molti club che hanno un po’ perso di vista la propria storia – dice Conte – Mi piacerebbe andare in una di queste società per rispolverare quel passato e farlo tornare a splendere. Club dove si respira pressione, dove sai perfettamente di non andarci solo per partecipare, ma per competere”.

Conte ammicca anche allo United?

Parole, quelle di Conte, che rapprensentano un perfetto identikit della Juventus, il club più vincente in Italia che, però, non trionfa in campionato ormai dal lontano 2020. In realtà, però, l’allenatore potrebbe ammiccare anche al Manchester United, altro top club entrato da anni in un vortice di risultati negativi – l’ultima Premier League vinta dai Red Devils risale addirittura al 2013 – e a cui, nei mesi scorsi, l’allenatore salentino era stato accostato.

Napoli, la risposta di Conte a De Laurentiis

Nella sua intervista, infine, Conte ha anche risposto in maniera netta ad Aurelio De Laurentiis, che nella sua conferenza di addio al Napoli affermò che la squadra azzurra aveva le potenzialità per raggiungere lo scudetto 2025/26, un obiettivo che era sfuggito soltanto a causa del gran numero di infortuni patiti nel corso dell’anno. “Non sono d’accordo. L’Inter ha meritato di vincere. Sono una grande squadra e venivano da una finale di Champions League. Si erano anche rinforzati”, afferma oggi Conte, quasi a sottolineare come ADL non fosse riuscito a portare l’organico gli azzurri sullo stesso piano di quello nerazzurro.