Juventus, si continua con Spalletti e Comolli: la presa di posizione di Elkann. Vlahovic è la prima richiesta del tecnico

Il diktat della proprietà è chiaro: si va avanti insieme nel comune interesse bianconero. L'allenatore però chiede il rinnovo dell'attaccante serbo, mentre spunta l'idea Camavinga per il centrocampo

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Una giornata di incontri, in casa Juventus. Il primo, triste e dovuto, quando tutta la dirigenza bianconera, Spalletti compreso, si è radunata per l’omaggio delle vittime dell’Heysel, 41 anni dopo. Il secondo, programmato da tempo, sui programmi della prossima stagione.

Juventus, summit Elkann-Comolli-Spalletti

Un summit tra John Elkann, Damien Comolli e Luciano Spalletti per delineare strategie di mercato prossime e gettare le basi di una squadra che, almeno nelle intenzioni e nelle dichiarazioni del tecnico, deve tornare a competere per lo Scudetto. Problema non da poco, però, trovare una linea comune anche a fronte del mancato accesso alla Champions League. Almeno 40 milioni di introiti in meno, break even rinviato di un anno (per ben che vada) e necessità di vendere almeno due pezzi “pregiati” per finanziare la campagna acquisti.

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Juventus, la posizione di Spalletti

Un incontro che tutti i tifosi della Juventus aspettavano con ansia, perché le parole rilasciate dai protagonisti nei giorni scorsi hanno delineato le posizioni: quella di Comolli, improntata ad una certa prudenza con l’obiettivo di tenere i conti in ordine, e quella di Spalletti, che invece punta a far tornare subito competitiva la squadra. Almeno in Italia. In poche parole, il tecnico vuole avere voce in capitolo (e l’ha detto chiaramente) sulle scelte di mercato, il che potrebbe voler dire un ridimensionamento di Comolli.

Spalletti chiede il rinnovo di Vlahovic

Non sono filtrate indiscrezioni sugli argomenti messi sul tavolo, ma di sicuro si è parlato di Dusan Vlahovic. Spalletti ha ribadito in passato di aver chiesto solo un centravanti a gennaio, richiesta non esaudita, e soprattutto a fronte delle ottime prestazioni del serbo nella coda del campionato, vuole costruire attorno a lui l’attacco bianconero. L’accordo con il giocatore c’è, sulla base di 6+2 di bonus, bisogna però accordarsi con lo staff sul bonus alla firma e sul compenso al padre-procuratore. Richieste che sembrano essere molto esose, e che avrebbero indispettito non poco i vertici bianconeri. Eppure, a stretto giro bisognerà emettere una fumata, nera o bianca che sia.

Juventus, idea Camavinga

Nel frattempo, è spuntato un nome nuovo per il centrocampo bianconero: si tratta di Camavinga, centrocampista francese escluso dai convocati del Mondiale da Deschamps. Potrebbe lasciare i Blancos per un anno, in prestito, per ritrovare centralità e rilanciarsi come top europeo. L’operazione è però subordinata alla cessione di Teun Koopmeiners. L’olandese, fuori dal progetto bianconero, ha recentemente rifiutato il Galatasaray, e la Juventus deve trovargli una sistemazione per liberare spazio salariale e nell’organico.