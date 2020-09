Juventus, contro il Novara il duo CR7-Kulusevski

Quella che si sta avvicinando ai blocchi di partenza della prossima stagione, è una Juventus che sta destando grandissima curiosità. Ad attirare l’attenzione di molti è ovviamente Andrea Pirlo che, dopo una straordinaria carriera da calciatore, inizierà quella da allenatore partendo da una delle panchine più importanti dell’intero panorama calcistico mondiale.

La compagine bianconera, domenica mattina scenderà in campo per la sua seconda uscita stagionale (la prima è coincisa con un test in famiglia contro l’Under 23) e in molti sono in attesa di vedere come verrà schierata e cosa proporrà contro un avversario di buon rango come il Novara.

Come spiegato da ‘Tuttosport’, quella che scenderà in campo sarà in realtà una Juve abbastanza diversa da quella che ci abitueremo a vedere. Pirlo infatti non potrà contare su Dybala ed è ancora in attesa di una punta che vada a sostituire nel reparto offensivo il parente Higuain.

La Joya è ancora al lavoro per recuperare dall’infortunio muscolare occorsogli contro il Lione e quindi, con ogni probabilità, in avanti toccherà ad una coppia inedita: quella composta da Cristiano Ronaldo e Kulusevski.

I due si sono da poco incrociati in occasione di Svezia-Portogallo e contro il Novara avranno la possibilità di affinare il loro feeling in campo. Se CR7 rappresenta la grande certezza in casa Juve, il giovane gioiello che nella scorsa stagione è esploso definitivamente al Parma, è il volto nuovo chiamato a garantire forze fresche al reparto offensivo, oltre che una grande dose di qualità tanto dall’inizio, quanto a gara in corso.

Per ora toccherà ad una coppia tutta nuova in attacco, ma non appena Dybala tornerà ad essere a disposizione davanti si tornerà al tridente. In attesa del grande colpo di mercato in attacco.

OMNISPORT | 11-09-2020 08:43