Juventus: cosa rischia Ronaldo in caso di violazione del protocollo

Le parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sulla possibile violazione del protocollo Covid da parte di Cristiano Ronaldo scatenano il dibattito in Serie A. Sulla questione c’è una doppia inchiesta in corso per verificare anche se i calciatori della Juve che hanno lasciato la “bolla” (in cui era entrata la squadra prima della partita contro il Napoli) per raggiungere i ritiri delle Nazionali abbiano violato o meno i protocolli sanitari.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, a livello sportivo, qualora fosse accertata una responsabilità, sarebbe imputabile soltanto ai giocatori, in quanto la Juventus aveva provveduto a informare l’ATS di Torino dei comportamenti dei suoi tesserati.

L’ipotesi più probabile è che Ronaldo e compagni vengano puniti con una multa: difficile pensare a una squalifica. Sarà la Procura Federale, comunque, a valutare il livello di gravità della vicenda e, da esso, determinare la sanzione più congrua.

Sullo specifico caso di CR7, tornato dal Portogallo nonostante il Covid, il responsabile del Dipartimento Prevenzione dell’Asl Città di Torino Roberto Testi si era espresso così a Tuttosport: “C’è la possibilità di trasferirsi da un Paese all’altro per soggetti positivi al Covid 19 tramite un volo sanitario, denunciato all’Usmaf, l’Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera. Il tragitto dall’aereo all’abitazione deve avvenire con un’ambulanza privata. Essendo asintomatico, Ronaldo dovrà restare a casa in quarantena per dieci giorni, a partire da quello in cui è stata accertata la sua positività”.

E ancora: “Non serviva nessuna autorizzazione per il rientro di Ronaldo, che ha fatto né più ne meno che quello che hanno fatto alcuni calciatori delle Nazionali azzurre quando sono risultati contagiati all’estero. Ha utilizzato un volo sanitario regolarmente autorizzato dall’Usmaf e non necessitava di alcuna altra autorizzazione. Ronaldo ha violato i protocolli, ma non quando è rientrato bensì quando è partito per il Portogallo. Ma questa era cosa già nota: ha violato le norme a inizio mese quando ha rotto l’isolamento che avrebbe dovuto osservare”.

OMNISPORT | 16-10-2020 11:04