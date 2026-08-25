Juventus, cosa voleva dire davvero Spalletti a Kolo Muani ma l'ex ct e Carnevali non si sono capiti

Il tecnico bianconero ha bacchettato il bomber francese ma non l'ha bocciato, continua a credere nel suo potenziale ma gli serve anche un attaccante con caratteristiche diverse

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Ormai lo sogna anche di notte, Spalletti. Un bomber di peso, di chili e centimetri che sappia far sportellate, che possa alzare la squadra e che in area si faccia sentire. Lo sta chiedendo da tempo, da mesi. Era gennaio quando diceva che David era forte ma che gli serviva uno come Hojlund del Napoli. Siamo a fine agosto e quella tipologia di attaccante la Juve non ce l’ha. Talmente la brama l’ex ct da sperare ogni tanto di ritrovare anche Milik, che spesso lo illude sui progressi e ricasca poi negli infortuni, ma lo sfogo su Kolo Muani che da giorni accende i dibattiti in casa bianconera è un’altra cosa. E Spalletti non aveva alcuna intenzione di bocciare il francese.

Le parole di Spalletti su Kolo Muani

Che Kolo Muani abbia giocato male a Frosinone e si sia mangiato un gol incredibile è sotto gli occhi di tutti. Innegabile. Che Spalletti lo abbia bocciato però è vero quantomeno a metà. E’ vero che l’ha bacchettato pubblicamente e con parole dure («Randal ce lo siamo andati a prendere, ce lo siamo coccolati, sappiamo quale sia il suo valore, ma lui deve anche rendersi conto che se è due anni che non gioca un motivo ci sarà») ma era uno sprone per il giocatore. Alle tv Spaletti ha sintetizzato con questa frase lapidaria che sa di stroncatura ma in sala stampa ha allargato il discorso.

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L’equivoco sul bomber francese

«Kolo ha fatto una buona partita, perchè toglierlo? – ha detto – Deve rientrare nei giri giusto del campionato. Sono due anni che non gioca e deve ritrovare il ritmo partita. Un errore ci sta di farlo, questo gol mangiato ce lo deve restituire. Lui Sa tenere palla, sa andare nello spazio, è forte fisicamente». Insomma a Spalletti fa comodo anche lui, si tratta solo di aspettare che torni nella miglior condizione ma il problema resta. Neanche Kolo Muani è il bomber che manca alla Juve.

Le caratteristiche di Zirkzee

Dal mercato Spalletti aspetta almeno altri due colpi ma se l’attaccante che arriverà sarà Zirkzee siamo punto e daccapo. L’ex Bologna, che in Premier ha deluso, ha altre caratteristiche: è un playmaker dell’attacco, bravo nel dribbling e negli assist, si muove molto ma non ha un gran colpo di testa nè particolare fisicità in area, dove arriva da dietro più che farne il suo terreno di caccia. Si saranno capiti Spalletti e Carnevali su cosa manca davvero alla Juve?