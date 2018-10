Juventus, così puoi battere il Manchester stasera

In palio solo tre punti ma forse qualcosa di più per la Juventus nel mitico Old Trafford contro il Manchester United. Dopo il pareggio col Genoa che ha minato tante sicurezze dei bianconeri, oltre che accorciare la classifica, in tanti temono o si aspettano, a seconda dei punti di vista, un altro passo falso della Vecchia Signora. Ecco perché Allegri in conferenza stampa ha nuovamente tirato le orecchie ai suoi per quello che hanno fatto, e non hanno fatto, sabato scorso.

VINCERE PENSANDO AL CALENDARIO – La gara con i Red Devils sarà spartiacque importante soprattutto per poter mettere in tasca il pass degli ottavi di finale e magari potersi concentrare sul campionato ora che il calendario si fa complicato con tutti o quasi gli scontri diretti tra novembre e dicembre. Ecco perché Allegri non vuole, e forse non può sbagliare, la “battaglia” con l’altro generale Mourinho peraltro alle prese con ben altri problemi di classifica, in Champions così come in Premier.

JUVE TRA FANTASMI ED EMERGENZA – Se il pari col Genoa potrebbe avere anche un contraccolpo positivo sul piano mentale, difficilmente la Juve di questi anni sbaglia due partite di fila, sicuramente negli ultimi giorni la rosa bianconera ha perso qualche pezzo, specie a centrocampo dove Allegri ha gli uomini contati: out Emre Can e Khedira ci sono solo Bentancur, Pjanic e Matuidi. Meno grave l’assenza di Mario Mandzukic che, a detta del tecnico juventino, non sarebbe stato comunque titolare stasera, forse perché appannato dopo la sosta.

PAZZA IDEA DIFESA A 3 – Parlando con la stampa Allegri non l’ha scartata questa ipotesi. Si sa per lui e per la sua Juve la difesa a tre è da sempre stata una sorta di coperta di Linus da tirare fuori al momento del bisogno. L’abbondanza di centrali, l’emergenza a centrocampo e la mancanza di una punta centrale potrebbero favorire questa opzione magari alzando Cancelo e Alex Sandro sulla linea di centrocampo, inserire Bernardeschi da interno, idea che Allegri coltiva da sempre, con Dybala e Cristiano Ronaldo in attacco. Soluzione che consentirebbe di avere un ricambio sia a centrocampo, Bentancur, che in avanti, Douglas Costa, a partita in corso. Certo la difesa a tre di Allegri prevede Barzagli, difficile da inserire in un contesto avversario così veloce come le punte dello United.

LA SOLUZIONE CLASSICA – La Juve specie in Champions ha quasi sempre giocato negli ultimi anni con la difesa a 4 e per questo Allegri difficilmente cambierà. Da capire la posizione di Bernardeschi anche se la buona prova di Valencia dell’ex viola portano a pensare che sarà del tridente con Dybala e Ronaldo ad alternarsi là davanti e Douglas Costa, pure lui non benissimo al rientro sabato scorso, pronto a subentrare a partita in corsa, per cercare di dare il cambio di passo.

COME SI BATTE IL MANCHESTER UNITED – L’inizio in salita dei Red Devils, le critiche a Mourinho, i dissidi del tecnico con Pogba non devono far abbassare la guardia ai bianconeri. Chiedere a Sarri e al suo Chelsea rimontati negli ultimi quando avevano la vittoria in tasca pochi giorni fa. I grandi interpreti del Manchester possono esaltarsi in una gara come questa. Importante sarà vincere la sfida a centrocampo contro il muro formato da Matic e Pogba mentre Chiellini e Bonucci dovranno vedersela col giusto mix di fisicità e velocità composto dai vari Rashford, Lukaku, Martial. Dietro la difesa è molto perforabile, è lì che Cr7 e compagni dovranno attaccare con convinzione. Soprattutto sarà importante tenere il pallino del gioco, pressare alto e fare la partita così come la Juve sa fare alternando i cambi di gioco, la manovra avvolgente dalle fasce al centro e le verticalizzazioni con Bonucci e Pjanic. L’assalto alla Champions passa anche e soprattutto da partite come questa.

SPORTEVAI | 23-10-2018 11:16