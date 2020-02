Juventus: CR7 compie 35 anni e esprime un desiderio

Giornata speciale per Cristiano Ronaldo che festeggia oggi, 5 febbraio, le 35 primavere. Un traguardo importante per il portoghese che, nonostante il passare degli anni, continua a dominare sia in campo che a livello mediatico.

Il cinque volte Pallone d’Oro continua a macinare record su record. Con la doppietta rifilata alla Fiorentina è arrivato a quota 50 gol con la casacca bianconera e ha eguagliato il record di David Trezeguet (nove gare consecutive in rete in Serie A).

Il suo impatto sulla Vecchia Signora è stato immediato. A suon di gol e grandi prestazioni, si sta confermando un fuoriclasse assoluto. Il pubblico lo adora per quello che fa in campo e lo “segue” fuori dal rettangolo verde con totale ammirazione.

Cristiano Ronaldo ha un seguito di oltre 200 milioni di follower su Instagram. Una vera e propria azienda che, con un singolo post, arriva a guadagnare cifre impressionanti e a “condizionare” moltissime persone.

Nel giorno in cui festeggia 35 anni, la Juventus lo celebra con un bellissimo omaggio sul proprio sito ufficiale. “La verità, però, è che Cristiano Ronaldo, che oggi festeggia il suo secondo compleanno bianconero, ormai da tempo è andato oltre il descrivibile e il suo modo di intendere lo sport si intreccia alla perfezione con il nostro DNA: cultura del lavoro, voglia di migliorarsi giorno dopo giorno e un’insaziabile fame di vittorie”, un passaggio del comunicato bianconero.

Nell’attesa di godersi Giorgina al Festival di Sanremo 2020, CR7 ha un desiderio fisso: provare a regalare alla Juventus la Champions League, uno dei motivi per cui è stato acquistato. Per uno come lui, nulla è impossibile.

Nel frattempo, festa grande per uno dei giocatori più straordinari al mondo. Nel momento in cui Messi appare nervosissimo a Barcellona, Cristiano Ronaldo si gode il suo, ennesimo, momento di gioia a Torino, alla Juventus.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 08:21