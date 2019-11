Juventus: CR7 vola in Portogallo, il chiarimento al rientro

Nessun chiarimento con i compagni, nessun cinguettio social, CR7 è già concentrato sugli impegni (decisivi) con la nazionale portoghese che si gioca la qualificazione ad Euro 2020. Il portoghese, infuriato, ha lasciato l’Allianz Stadium di Torino prima della fine della partita vinta con il Milan e oggi è atteso a Lisbona dal tecnico Fernando Santos che gli chiederà una grossa mano per evitare guai al Portogallo.

Per il Gruppo B, il Portogallo è atteso dalle sfide con Lituania (giovedì) e Lussemburgo (domenica). I lusitani sono secondi nel girone con l’Ucraina di Shevchenko prima e irraggiungibile. Il Portogallo deve mantenere il secondo posto e difendersi dalla Serbia, attualmente terza ad un solo punto da CR7 e compagni. Insomma, le ultime due gare saranno decisive per i sogni europei di Cristiano Ronaldo.

Improbabile che il CT Fernando Santos risparmi il cinque volte Pallone d’Oro, nonostante Maurizio Sarri, nel post match della gara con il Diavolo, abbia evidenziato i problemi fisici (soprattutto ad un ginocchio) del fuoriclasse portoghese.

Il repentino volo in Portogallo, di fatto, rinvia anche la questione chiarimento. Nessuna chance che Cristiano Ronaldo possa “spiegarsi” con i compagni in merito al comportamento avuto dopo la sostituzione.

In tanti, nel frattempo, stanno difendendo CR7. Tra questi anche Antonio Cassano che, a Tiki Taka, ha parlato così del caso Ronaldo: “Altro che multa. Io so cosa significa fare cagate grandiose, ma lui non ha fatto niente, è zero. Se ne parla solo perché è Ronaldo“.

Anche Maurizio Sarri ha ridimensionato l’accaduto anche se, inevitabilmente, ci dovrà essere un chiarimento tra lo stesso Cristiano Ronaldo e il resto del gruppo. Un faccia a faccia che avverrà solo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali.

Con il passare dei giorni, l’arrabbiatura di CR7 potrebbe anche sbollire e, di conseguenza, anche il caso potrebbe smontarsi e tutto potrebbe rientrare. Anche perchè ora il portoghese ha in mente solo la sua nazionale e il pass per Euro 2020.

