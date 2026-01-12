Juventus-Cremonese, le formazioni ufficiali: Spalletti va sul sicuro, Nicola punta su Vardy

Nei bianconeri conferma per Miretti alle spalle di David, il rientrante Kelly prende il posto di Koopmeiners. Nessuna sorpresa nei grigiorossi, Bonazzoli al fianco dell'inglese

I pronostici sono fatti per essere sovvertiti, ma appare impresa ardua il solo credere che la Juventus possa non vincere questa sera in casa contro la Cremonese.

Juventus, occasione da non sprecare

I grigiorossi stanno disputando un ottimo campionato e in questo momento sarebbero salvi, ma la squadra di Spalletti vista contro il Sassuolo ha impressionato per sicurezza e autorità. Se la prestazione sarà analoga, difficile pensare ad un risultato troppo diverso da quello maturato al Mapei Stadium. Come diceva Max Allegri, però, il calcio lo ha inventato il diavolo, dunque parola al campo.

Spalletti sceglie Kelly e David

Kelly rientra e riprende il posto di Koopmeiners al fianco di Bremer, Kalulu e Cambiaso i terzini. Spalletti ha ormai virato sul 4-2-3-1, con Locatelli e Thuram nel mezzo. Ancora una volta sarà David a indossare una maglia da titolare dopo l’ottima prestazione contro il Sassuolo, Openda partirà dalla panchina. Alle sue spalle naturalmente Yildiz a sinistra, Miretti al centro e McKennie a destra, con Zhegrova pronto a subentrare a partita in corso.

La Cremonese si affida a Vardy

Nessuna sorpresa in casa Cremonese, dove Nicola si affiderà al suo consolidato 3-5-2 con Bonazzoli e Vardy coppia d’attacco. La difesa sarà guidata dal solito Baschirotto, nel mezzo Grassi e Vandeputte ai lati di Bondo. Sugli esterni, Pezzella a sinistra e Zerbin a destra. All’andata, quella di Cremona fu la prima partita per Spalletti: vinsero i bianconeri 2-1, Nicola ha tutte le intenzioni di complicare i piani di rincorsa al vertice della formazione bianconera.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Johnsen, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola

Arbitro: Feliciani