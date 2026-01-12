Juventus-Cremonese, Spalletti: messaggio a Conte e Chivu e l’ammissione sui rigori. Nicola trova un altro errore dell’arbitro

Il tecnico della Juventus esalta la prestazione della sua squadra dopo la “manita” alla Cremonese ma morde il freno quando si parla della sfida a Inter e Napoli. E sui rigori dice tutta la verità

Una Juventus al limite della perfezione. Luciano Spalletti è riuscito ancora una volta a far vedere tutto il suo grande talento in panchina trasformando la Vecchia Signora in una macchina da gol. Ma dopo il successo contro la Cremonese di Nicola continua a chiedere pazienza e cautela quando gli si mette di fronte l’obiettivo scudetto.

Il messaggio a Conte e Chivu

A fine partita Luciano Spalletti sceglie la strada della cautela, niente voli pindarici per lui e la sua Juventus anche se le distanze dalla vetta si sono ridotte in maniera significativa e i bianconeri possono entrare in piena lotta per lo scudetto: “Ieri ho guardato bene la partita tra Inter e Napoli perché sono due squadre che mi piacciono. Hanno fatto vedere il livello top del calcio, hanno giocato una partita bellissima con due allenatori che sanno fare bene il loro lavoro. Noi dobbiamo ancora crescere per essere a quel livello lì, ci sono ancora degli step da fare”.

Il nodo contratto e l’ammissione sui rigori

Luciano Spalletti ha il volto della tranquillità ai microfoni Sky a fine partita. Anche quando arrivano argomenti che forse ama di meno come quelli legati al suo futuro e al rinnovo di contratto con la Juventus. “L’ho detto e lo ribadisco, sono l’unico che non ha bisogno di contratto in questo momento. Perché se poi dovessi ricominciare spero di poterla trovare una squadra. Con l’amministratore delegato abbiamo fatto dei discorsi molto chiari per cui questa cosa del contratto è una cosa che non mi interessa proprio”. Poi analizza anche gli episodi arbitrali: “Per me non c’è nessuno dei due rigori. Questo è il mio pensiero. Li ho rivisti bene e non c’è rigore in nessuna delle due azioni. Locatelli ritrae il piede dopo aver toccato il pallone”.

Nicola non fa passi indietro: “Era rigore”

Una serata decisamente sfortunata per la Cremonese che torna a campo con una goleada forse anche troppo punitiva per quanto fatto vedere con il tecnico Nicola che ha lasciato la panchina dopo il rosso ricevuto nel primo tempo: “Mi ha fatto innervosire il primo gol subito perché è stato un po’ fortunato e secondo me nasce anche da un fallo dubbio. Abbiamo sbagliato la partita nel risultato ma non nell’approccio. Il rigore? Per me si trattava di un intervento scomposto ma ero già nervoso per il fallo sul primo gol subito. Aver subito un gol in quel modo ci ha fatto partire a handicap”.