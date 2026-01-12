Juventus-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Cremonese accende la 20a giornata della Serie A 2025-26: si gioca lunedì 12 gennaio 2026 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono 5° con 36 punti in 19 gare (10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 27 gol segnati, 16 subiti), i grigiorossi 13° a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 20 fatti, 23 incassati). Una sfida tra ambizioni d’alta classifica per la Juventus e necessità di punti per blindare la salvezza per la Cremonese.
- Probabili formazioni di Juventus-Cremonese
- Gli indisponibili di Juventus-Cremonese
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Juventus-Cremonese
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Juventus e Cremonese
Probabili formazioni di Juventus-Cremonese
A poche ore dal via, la Juventus di Spalletti dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e una linea a tre in cui Kalulu e Bremer restano i riferimenti, con Koopmeiners adattato sul centro-sinistra. Sulle corsie, la coppia McKennie–Cambiaso garantirebbe gamba e ampiezza, mentre in mezzo Locatelli e Thuram dovrebbero agire in equilibrio. Sulla trequarti, in attesa di recuperi, verso la conferma di Miretti e Yildiz a supporto di David. Out Vlahovic e Conceicao, con Rugani e Gatti ai box; Milik resta un’opzione solo in caso di recupero lampo. La Cremonese di Nicola si orienta sul 3-5-2: solidità al centro con Baschirotto e Terracciano, corsie affidate a Barbieri e Pezzella, regia dinamica tra Bondo e Payero con qualità di Vandeputte. Davanti, coppia esperta e verticale Bonazzoli–Vardy. Assente Collocolo; al momento non risultano squalifiche segnalate.
- Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.
- Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Gli indisponibili di Juventus-Cremonese
Capitolo assenze: la Juventus arriva con defezioni pesanti in attacco e dietro, che potrebbero imporre rotazioni e scelte prudenti a Spalletti. La Cremonese perde un tassello di quantità in mezzo, ma il gruppo di Nicola conserva alternative utili per l’assetto a cinque.
- Juventus – Infortunati: Rugani (Infortunio all’anca), Milik (Infortunio al polpaccio), Vlahovic (Infortunio all’inguine), Conceicao (Infortunio alla coscia), Gatti (Infortunio al ginocchio).
- Cremonese – Infortunati: Collocolo (Infortunio all’inguine).
Le ultime partite giocate
Juventus in ritmo: quattro successi e un pari nelle ultime cinque tra campionato e trend positivo in entrambe le fasi. La Cremonese fatica a trasformare le prestazioni in punti: due pareggi e tre ko, con poca precisione in area avversaria. Allo Stadium il fattore casa resta un’arma chiave per i bianconeri.
|Juventus
|ok
|ok
|ok
|x
|ok
|Cremonese
|ko
|x
|ko
|ko
|x
Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha totalizzato 13 punti, la Cremonese 2. Questo il dettaglio:
- Juventus
Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2; Juventus-Lecce 1-1; Sassuolo-Juventus 0-3.
- Cremonese
Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0; Cremonese-Napoli 0-2; Fiorentina-Cremonese 1-0; Cremonese-Cagliari 2-2.
L’arbitro di Juventus-Cremonese
Dirige Feliciani, con assistenti Rossi L. e Barone; IV Calzavara, VAR Gariglio, AVAR Chiffi. In questa Serie A 2025-26 Ermanno Feliciani ha arbitrato 7 gare: 1 rigore concesso, 25 gialli, nessun rosso, media 3.5 ammonizioni a partita e circa 23.6 falli fischiati a match.
- Arbitro: FELICIANI
- Assistenti: Rossi L. – Barone
- IV: Calzavara
- VAR: Gariglio
- AVAR: Chiffi
Statistiche interessanti
La storia del confronto pende dalla parte della Juventus, solida allo Stadium e in striscia utile, mentre la Cremonese cerca l’impresa esterna contro una big. I bianconeri hanno mandato in gol tanti interpreti diversi, segnale di pericolosità diffusa e di un attacco più corale. In casa la squadra di Spalletti è rimasta imbattuta a lungo, sebbene nelle ultime uscite abbia concesso qualcosa dietro. Occhi su David, in crescita di feeling con la porta, e su Vardy, che all’andata ha colpito e può diventare l’ennesimo inglese capace di segnare anche a Torino. Per i grigiorossi la missione è reggere l’urto, ripartire sulle corsie e capitalizzare le palle inattive, storicamente un’arma utile contro avversari dalla struttura fisica importante.
- La Juventus non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese: 13 vittorie e 4 pareggi nel bilancio complessivo.
- Allo Stadium (e in generale in casa) la Juventus ha sempre battuto la Cremonese in A: 8 su 8, con parziale reti 23-3.
- La Juventus ha vinto 8 delle ultime 10 gare ufficiali: trend in netta crescita rispetto alla prima parte di stagione.
- I bianconeri sono imbattuti da 13 gare interne di A (9V, 4N), ma hanno incassato gol nelle ultime tre in casa.
- Juve a caccia di uno scatto: nelle ultime due sfide casalinghe con neopromosse sono arrivati solo pareggi.
- La Cremonese ha perso 7 delle ultime 8 sfide contro squadre partite tra le prime quattro posizioni.
- Grigiorossi a secco nelle ultime tre trasferte di A: solo una volta nella storia sono arrivati a quattro senza gol fuori casa.
- La Juventus ha già 15 marcatori diversi in stagione, meglio nei top-5 campionati solo il PSG.
- David è vicino al secondo centro consecutivo col club: numeri in crescita con Spalletti alla guida.
- Vardy, in gol all’andata, sogna il bis a Torino: potrebbe eguagliare una rarità per un inglese in A.
Le statistiche stagionali di Juventus e Cremonese
La Juventus viaggia con numeri superiori in possesso (57%) e produzione offensiva (215 tiri, 108 nello specchio), oltre a una difesa più ermetica (16 gol subiti) rispetto alla Cremonese (23). I grigiorossi hanno però buon indice di conversione (16%) e pericolosità sulle corsie, con cross efficaci e soluzioni sulle palle inattive.
Focus singoli: per la Juventus il capocannoniere è Yildiz (6), davanti a Vlahovic (3) e David (2); top assistman Yildiz (4) su David (3). Più ammonizioni: Koopmeiners (5); rosso: Cambiaso (1). Clean sheet portiere: Di Gregorio 7. Nella Cremonese guida la classifica marcatori la coppia Vardy–Bonazzoli (5), miglior assistman Vandeputte (4); più gialli Payero (6), un rosso per Ceccherini. Clean sheet portiere: Audero 5.
|Juventus
|Cremonese
|Partite giocate
|19
|19
|Vittorie
|10
|5
|Pareggi
|6
|7
|Sconfitte
|3
|7
|Gol segnati
|27
|20
|Gol subiti
|16
|23
|Possesso palla (%)
|57.0
|45.6
|Tiri totali
|215
|125
|Tiri nello specchio
|108
|61
|Precisione al tiro (%)
|50.23
|48.80
|Clean sheet
|7
|5
|Cartellini gialli
|25
|40
|Cartellini rossi
|1
|1
|Capocannoniere
|Yildiz 6
|Vardy/Bonazzoli 5
|Top assist
|Yildiz 4
|Vandeputte 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Juventus-Cremonese e a che ora?
-
Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Juventus-Cremonese?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Cremonese?
-
Ermanno Feliciani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.