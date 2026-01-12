Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Cremonese di Serie A 2025-26, 20a giornata: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime, pillole e statistiche a confronto.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

JuventusCremonese accende la 20a giornata della Serie A 2025-26: si gioca lunedì 12 gennaio 2026 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri sono 5° con 36 punti in 19 gare (10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 27 gol segnati, 16 subiti), i grigiorossi 13° a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 20 fatti, 23 incassati). Una sfida tra ambizioni d’alta classifica per la Juventus e necessità di punti per blindare la salvezza per la Cremonese.


Probabili formazioni di Juventus-Cremonese

A poche ore dal via, la Juventus di Spalletti dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e una linea a tre in cui Kalulu e Bremer restano i riferimenti, con Koopmeiners adattato sul centro-sinistra. Sulle corsie, la coppia McKennieCambiaso garantirebbe gamba e ampiezza, mentre in mezzo Locatelli e Thuram dovrebbero agire in equilibrio. Sulla trequarti, in attesa di recuperi, verso la conferma di Miretti e Yildiz a supporto di David. Out Vlahovic e Conceicao, con Rugani e Gatti ai box; Milik resta un’opzione solo in caso di recupero lampo. La Cremonese di Nicola si orienta sul 3-5-2: solidità al centro con Baschirotto e Terracciano, corsie affidate a Barbieri e Pezzella, regia dinamica tra Bondo e Payero con qualità di Vandeputte. Davanti, coppia esperta e verticale BonazzoliVardy. Assente Collocolo; al momento non risultano squalifiche segnalate.

  • Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

V:Sport

  • Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

V:Sport

Gli indisponibili di Juventus-Cremonese

Capitolo assenze: la Juventus arriva con defezioni pesanti in attacco e dietro, che potrebbero imporre rotazioni e scelte prudenti a Spalletti. La Cremonese perde un tassello di quantità in mezzo, ma il gruppo di Nicola conserva alternative utili per l’assetto a cinque.

  • Juventus – Infortunati: Rugani (Infortunio all’anca), Milik (Infortunio al polpaccio), Vlahovic (Infortunio all’inguine), Conceicao (Infortunio alla coscia), Gatti (Infortunio al ginocchio).
  • Cremonese – Infortunati: Collocolo (Infortunio all’inguine).

Le ultime partite giocate

Juventus in ritmo: quattro successi e un pari nelle ultime cinque tra campionato e trend positivo in entrambe le fasi. La Cremonese fatica a trasformare le prestazioni in punti: due pareggi e tre ko, con poca precisione in area avversaria. Allo Stadium il fattore casa resta un’arma chiave per i bianconeri.

Juventus ok ok ok x ok
Cremonese ko x ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Juventus ha totalizzato 13 punti, la Cremonese 2. Questo il dettaglio:

  • Juventus

Bologna-Juventus 0-1; Juventus-Roma 2-1; Pisa-Juventus 0-2; Juventus-Lecce 1-1; Sassuolo-Juventus 0-3.

  • Cremonese

Torino-Cremonese 1-0; Lazio-Cremonese 0-0; Cremonese-Napoli 0-2; Fiorentina-Cremonese 1-0; Cremonese-Cagliari 2-2.

L’arbitro di Juventus-Cremonese

Dirige Feliciani, con assistenti Rossi L. e Barone; IV Calzavara, VAR Gariglio, AVAR Chiffi. In questa Serie A 2025-26 Ermanno Feliciani ha arbitrato 7 gare: 1 rigore concesso, 25 gialli, nessun rosso, media 3.5 ammonizioni a partita e circa 23.6 falli fischiati a match.

  • Arbitro: FELICIANI
  • Assistenti: Rossi L. – Barone
  • IV: Calzavara
  • VAR: Gariglio
  • AVAR: Chiffi

Statistiche interessanti

La storia del confronto pende dalla parte della Juventus, solida allo Stadium e in striscia utile, mentre la Cremonese cerca l’impresa esterna contro una big. I bianconeri hanno mandato in gol tanti interpreti diversi, segnale di pericolosità diffusa e di un attacco più corale. In casa la squadra di Spalletti è rimasta imbattuta a lungo, sebbene nelle ultime uscite abbia concesso qualcosa dietro. Occhi su David, in crescita di feeling con la porta, e su Vardy, che all’andata ha colpito e può diventare l’ennesimo inglese capace di segnare anche a Torino. Per i grigiorossi la missione è reggere l’urto, ripartire sulle corsie e capitalizzare le palle inattive, storicamente un’arma utile contro avversari dalla struttura fisica importante.

  • La Juventus non ha mai perso in Serie A contro la Cremonese: 13 vittorie e 4 pareggi nel bilancio complessivo.
  • Allo Stadium (e in generale in casa) la Juventus ha sempre battuto la Cremonese in A: 8 su 8, con parziale reti 23-3.
  • La Juventus ha vinto 8 delle ultime 10 gare ufficiali: trend in netta crescita rispetto alla prima parte di stagione.
  • I bianconeri sono imbattuti da 13 gare interne di A (9V, 4N), ma hanno incassato gol nelle ultime tre in casa.
  • Juve a caccia di uno scatto: nelle ultime due sfide casalinghe con neopromosse sono arrivati solo pareggi.
  • La Cremonese ha perso 7 delle ultime 8 sfide contro squadre partite tra le prime quattro posizioni.
  • Grigiorossi a secco nelle ultime tre trasferte di A: solo una volta nella storia sono arrivati a quattro senza gol fuori casa.
  • La Juventus ha già 15 marcatori diversi in stagione, meglio nei top-5 campionati solo il PSG.
  • David è vicino al secondo centro consecutivo col club: numeri in crescita con Spalletti alla guida.
  • Vardy, in gol all’andata, sogna il bis a Torino: potrebbe eguagliare una rarità per un inglese in A.

Le statistiche stagionali di Juventus e Cremonese

La Juventus viaggia con numeri superiori in possesso (57%) e produzione offensiva (215 tiri, 108 nello specchio), oltre a una difesa più ermetica (16 gol subiti) rispetto alla Cremonese (23). I grigiorossi hanno però buon indice di conversione (16%) e pericolosità sulle corsie, con cross efficaci e soluzioni sulle palle inattive.

Focus singoli: per la Juventus il capocannoniere è Yildiz (6), davanti a Vlahovic (3) e David (2); top assistman Yildiz (4) su David (3). Più ammonizioni: Koopmeiners (5); rosso: Cambiaso (1). Clean sheet portiere: Di Gregorio 7. Nella Cremonese guida la classifica marcatori la coppia VardyBonazzoli (5), miglior assistman Vandeputte (4); più gialli Payero (6), un rosso per Ceccherini. Clean sheet portiere: Audero 5.

Juventus Cremonese
Partite giocate 19 19
Vittorie 10 5
Pareggi 6 7
Sconfitte 3 7
Gol segnati 27 20
Gol subiti 16 23
Possesso palla (%) 57.0 45.6
Tiri totali 215 125
Tiri nello specchio 108 61
Precisione al tiro (%) 50.23 48.80
Clean sheet 7 5
Cartellini gialli 25 40
Cartellini rossi 1 1
Capocannoniere Yildiz 6 Vardy/Bonazzoli 5
Top assist Yildiz 4 Vandeputte 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Juventus-Cremonese e a che ora?

Lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20:45.

Dove si gioca Juventus-Cremonese?

All’Allianz Stadium di Torino.

Chi è l’arbitro di Juventus-Cremonese?

Ermanno Feliciani.

Juventus-Cremonese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Cagliari
Juventus - Cremonese

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio