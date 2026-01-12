Juventus-Cremonese, il Var cancella il rigore dopo l’intervento di Locatelli: Nicola scatenato ed espulso, bufera su Feliciani

L’episodio arriva al minuto 24: Locatelli colpisce pallone e Johansen, l’arbitro Feliciani prima concede la massima punizione poi torna sui suoi passi dopo la revisione al VAR: rosso per Nicola

Gli episodi del fine settimana arbitrale della serie A si arricchiscono di un nuovo episodio che farà molto discutere che arriva nel primo tempo della sfida tra Juventus e Cremonese. L’arbitro Feliciani prima concede la massima punizione alla squadra lombarda per un fallo di Locatelli poi torna sui suoi passi scatenando la rabbia di Nicola.

L’episodio incriminato

L’episodio che scatena la bufera arriva al minuto 24 della sfida dell’Allianz Stadium. La Juventus è in vantaggio di 2 gol e sembra in totale controllo della partita. Ma la Cremonese non ci sta e su un cross a centro area si fionda Johansen che controlla il pallone allungandoselo un po’, Locatelli interviene in maniera decisamente con il giocatore della squadra lombarda che finisce a terra. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto. Ma come spesso avviene in queste situazioni viene richiamato al Var per rivedere l’azione e ai microfoni dello Stadium dopo qualche momento annuncia: “Il numero 5 della Juventus non ha commesso nessun fallo”.

L’intervento di Locatelli

Intervento molto al limite quello del giocatore della Juventus. Locatelli sembra toccare per primo il pallone prima di colpire anche il piede del giocatore della Cremonese. Il giocatore bianconero però entra in maniera molto dura, con il piede a martello e se forse il rigore è una punizione molto severa (anche troppo), il suo intervento è senza dubbio pericoloso. Una decisione destinata a far discutere anche perché il Var sembra intervenire su un’interpretazione piuttosto che rimuovendo un errore evidente.

