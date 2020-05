Juventus, riecco Cristiano Ronaldo: gli aggiornamenti

Dopo aver trascorso 14 giorni in quarantena forzata, come previsto dal protocollo sanitario, dopo il rientro dalla sua cara Madeira, Cristiano Ronaldo è tornato, nella mattinata di martedì, alla Continassa, pronto a riprendere la sua attività insieme ai compagni di squadra della Juventus. Ad attenderlo diversi cronisti e qualche tifoso.

Assente da oltre due mesi, il fuoriclasse portoghese della Vecchia Signora è rimasto per due settimane nella sua villa sulle colline del capoluogo piemontese, continuando ad allenarsi nella sua palestra per ritrovare la forma migliore dopo la sospensione del campionato di inizio marzo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ronaldo non vedeva i compagni, dallo scorso 8 marzo, il giorno di Juventus-Inter: ora lo attende una giornata impegnativa, tra test e visite mediche necessarie per rivedere il campo. Quando arriverà il via libera, potrà finalmente tornare a lavorare con i compagni, per ora individualmente, in attesa della decisione del Governo sugli allenamenti collettivi.

Ronaldo aveva interrotto la stagione sul più bello: al momento ha segnato ben 25 reti dallo scorso agosto, 21 in 22 partite di campionato. Durante il suo periodo d’assenza si erano inevitabilmente moltiplicate le voci di un suo addio a fine stagione, tutte respinte al mittente: CR7 sta bene a Torino e resterà anche l’anno prossimo.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 10:31