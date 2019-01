Juventus, Cristiano Ronaldo chiama Bruno Alves

La Juventus sta valutando in questi giorni il possibile sostituto di Medhi Benatia, che nelle prossime ore ufficializzerà il suo accordo con i qatarioti dell'Al-Duhail.

Tra i possibili eredi del centrale marocchino figura anche il nome del difensore del Parma Bruno Alves. Grande amico di Cristiano Ronaldo, malgrado i 37 anni l'ex Porto sta disputando una buona stagione nel club crociato, e sarebbe un sostituto dall'affidabilità garantita per i prossimi sei mesi. In caso di addio i ducali potrebbero mettere nel mirino Martin Caceres, in uscita dalla Lazio e già obiettivo degli stessi bianconeri, o l'esubero dell'Inter Andrea Ranocchia. Probabile un incontro a breve tra Paratici e Faggiano.

SPORTAL.IT | 25-01-2019 10:15