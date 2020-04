Juve, Cristiano Ronaldo detta il mercato: vuole un ex compagno

Cristiano Ronaldo si muove in prima persona per facilitare il mercato della Juventus in piena emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportano i media spagnoli, l’attaccante bianconero si è messo in contatto con l’ex compagno di squadra e attuale terzino del Real Madrid Marcelo, in ottica di un futuro trasferimento del giocatore a Torino.

Secondo Don Balon, l’esterno mancino ha deciso definitivamente di chiudere la sua esperienza in Spagna, e sta cercando un nuovo club dove terminare la sua carriera: in cima alla lista delle preferenze c’è la Juventus del suo grande amico Ronaldo.

Il club torinese, secondo quanto riportano le fonti citate dal giornale spagnolo, sarebbe disposto ad offrire al laterale brasiliano un contratto di tre anni. Marcelo, in scadenza nel 2022, nell’ultima stagione non ha giocato con regolarità alla corte di Zidane, e il club madridista lo valuta circa 20 milioni di euro.

Cinquantotto presenze in Nazionale, Marcelo è al Real Madrid dal 2007: nella sua lunga parabola in blanco ha vinto tra le altre cose 4 campionati spagnoli, 4 Champions League e 4 Mondiali per club. Ha ottenuto la cittadinanza spagnola nel 2011, e ha vinto un bronzo e un argento olimpici con la Nazionale brasiliana.

SPORTAL.IT | 02-04-2020 10:23