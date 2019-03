Juventus, Cristiano Ronaldo e Dybala ko: le ultime indiscrezioni

Il momento decisivo della stagione incombe e la Juventus è alle prese con gli infortuni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, i suoi due uomini più rappresentativi. L'attaccante argentino è la new entry dell'infermeria bianconera dopo lo stop accusato durante il riscaldamento prima del match contro l'Empoli: la Joya era chiamata a sostituire CR7 come leader tecnico in campo, ma è stata costretta a seguire la sfida dalla tribuna.

Dopo la partita Allegri ha spiegato che lo stop è stato precauzionale proprio in vista dei prossimi decisivi impegni: "Dybala aveva preso un colpo al polpaccio con la nazionale, si è allenato regolarmente ma oggi ha sentito un indurimento, così ho preferito tirarlo fuori per evitare un infortunio". L'argentino salterà così anche il match di martedì contro il Cagliari, ma proverà ad esserci per la partita di campionato contro il Milan.

La cautela è d'obbligo perché i tempi di recupero di Cristiano Ronaldo rischiano di allungarsi. Secondo quanto riporta Sky nuovi controlli previsti nelle prossime ore chiariranno l'entità della lesione: in caso di rottura delle fibre muscolari ci vorranno almeno 20 giorni. Quindi il fuoriclasse lusitano oltre alle prossime due gare di campionato rischia di saltare non solo l'andata dei quarti di Champions con l'Ajax ma anche il ritorno a Torino, in programma 6 giorni dopo.

"Cristiano ha fatto qualcosa ma va al trotto e per giocare è necessario che vada al galoppo", è stata la battuta che Allegri ha rilasciato sulle condizioni del portoghese, che su Instagram continua a postare le foto del suo programma di recupero, dalla piscina alla palestra. "Lavorando sodo per la mia ripresa", ha scritto a corredo di un video che lo vede nuotare con i pesi alla caviglie che ha già fatto milioni di like e visualizzazioni.

