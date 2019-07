Juventus, Cristiano Ronaldo è già pronto

Intercettato dai microfoni di 'A Bola' durante la sua vacanza a Madeira, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: "E' un orgoglio per me venire a trovare la mia famiglia".

"Sono pronto per la prossima stagione – ha assicurato l'asso portoghese -, voglio sempre migliorare. Cerco sempre di fare il mio meglio per poter vincere trofei".

In attesa che inizi la nuova stagione, la Juventus sta continuando a trattare per un 'pupillo' di CR7: De Ligt. Il difensore olandese sembrava a un passo dall'approdo in bianconero ma negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi congelata.

SPORTAL.IT | 06-07-2019 17:42