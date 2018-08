Juventus, Cristiano Ronaldo esce allo scoperto: "Ecco cosa voglio"

Cristiano Ronaldo, neo testimonial di Dazn, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma di video streaming in cui si sbilancia sugli obiettivi futuri e presenti con la maglia della Juventus.

"Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest'anno, l'anno prossimo o quello dopo… ", sono le parole del cinque volte Pallone d'Oro.

"L’obiettivo per il club è vincere il campionato, la Coppa Italia e naturalmente fare del nostro meglio in Champions", ha aggiunto l'ex attaccante del Real Madrid, che poi ha confessato il suo orgoglio per il figlio Cristiano jr, di soli 7 anni e già promessa del calcio (a suo dire): "È molto competitivo. È come me da piccolo. Non gli piace perdere. Diventerà come me, ne sono sicuro al 100%".

Il portoghese prenderà parte ad eventi, pubblicità ed iniziative social griffati Dazn. Lo stesso Ronaldo ha ufficializzato la collaborazione tramite il proprio account Twitter.

"A fronte di un business che cresce a livello internazionale e che supera nuovi confini, riteniamo importante legarci alle grandi star dello sport che fanno lo stesso – sono le parole dell'amministratore delegato di Dazn James Rushton -. Cristiano Ronaldo è senza dubbio una leggenda, gli appassionati lo amano e per questo abbiamo voluto lavorare con lui. Lui stesso è un grande appassionato di sport, per cui avere qualcuno del suo livello a sostenere il lavoro che stiamo facendo è straordinario".

La piattaforma streaming, travolta dalle polemiche per i problemi tecnici evidenziati nella prima giornata di campionato, ha assicurato di essere al lavoro per migliorare costantemente il servizio: la prossima prova del fuoco sarà Napoli-Milan, in programma sabato sera.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 10:30