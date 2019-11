Juventus, Cristiano Ronaldo fa chiarezza sulle sue condizioni

A poche ore dalla partita di giovedì sera tra Portogallo e Lituania continuano a tenere banco le condizioni di Cristiano Ronaldo. Dopo entrambe le sostituzioni di CR7, con Lokomotiv Mosca e Milan, il tecnico Maurizio Sarri aveva motivato i cambi e le prestazioni non all'altezza del fuoriclasse bianconero parlando di un problema al ginocchio.

Ronaldo è però stato convocato dalla nazionale portoghese, si è regolarmente allenato in questi ultimi giorni e in serata sarà in campo, da titolare, per conquistare il pass per gli Europei di Euro 2020.

In conferenza stampa il ct Fernando Santos ha detto che il giocatore non ha nessun problema: "Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo. Se fosse stato un altro, non si sarebbe parlato così tanto. Cristiano è qui, è convocato, sta bene e giocherà".

Parole che lo stesso cinque volte Pallone d'Oro ha confermato ai microfoni di Maisfutebol: "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali – ha dichiarato Ronaldo in tono ironico e un po' polemico -: il capitano non sta bene, sta molto bene! Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori…".

Un messaggio a Maurizio Sarri? CR7 tornerà su quanto successo dopo la pausa delle Nazionali, quando arriverà un incontro di chiarimento tra il giocatore, lo stesso Sarri e alcuni elementi della dirigenza, tra cui Pavel Nedved.

Secondo le voci, lo spogliatoio bianconero non avrebbe reagito male al comportamento del portoghese, che sarebbe invece stato già perdonato dai compagni.

