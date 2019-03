Juventus, Cristiano Ronaldo fa un appello a tutti i tifosi

Martedì è il giorno della verità per la Juventus, attesa alla grande rimonta contro l'Atletico Madrid in Champions League. La stella bianconera Cristiano Ronaldo in un'intervista pubblicata sul sito ufficiale della Vecchia Signora, ha chiamato a raccolta tutti i tifosi.

"Martedì avremo bisogno di voi. Tifate insieme e pensate positivo. Io ci credo. in casa siamo forti ma ho bisogno dei nostri supporter. Spero che i tifosi ci aiutino martedì sera. Conto su di loro. Credo sarà una serata speciale. Ai tifosi voglio dire ‘martedì pensate positivo, credeteci, possiamo farcela, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto. Rendete lo Stadium bello e state tutti insieme’. Noi faremo il nostro lavoro in campo, proveremo a segnare e a vincere".

"La squadra ci crede, può vivere una serata speciale. Tutti sanno che l’Atletico è forte, difende molto bene, non prende rischi e gioca in contropiede, ma noi siamo pronti: faremo di tutto per arrivare ai quarti. L’andata? Il calcio è così, non pensavamo di perdere 2-0 ma in Champions può succedere di tutto. Che cosa conterà di più? Vincere e passare. I dettagli possono fare la differenza: la Juve può giocare la partita perfetta".

La Juventus ha ucciso il campionato: "Questa squadra per me sta facendo una stagione fantastica, specialmente in campionato. Siamo primi con 16 punti sulla seconda, siamo felici di quanto fatto. Abbiamo vinto la Supercoppa col Milan, ora l’obiettivo sono scudetto e Champions. Il mio segreto? Non ho segreti, c’è la mia dedizione, la passione per questo sport. Mi sono divertito in Portogallo, Spagna, Inghilterra e ora in Italia".

In un'intervista ad Abc, CR7 ha ricordato anche i suoi vecchi tifosi: "Madrid è la città che più altre ha segnato la mia vita a livello professionale ed emotivo. A Madrid si è formata la mia famiglia, a livello professionale questa città è stata fondamentale per me. Oltre al calcio, sono appassionato di salute, tecnologia e ricerca: queste sono le aree nelle quali ho voluto investire. Di Madrid mi manca la gente".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 20:45