Juventus, Cristiano Ronaldo ha ancora il Coronavirus

Niente Barcellona per Cristiano Ronaldo. Il tampone a cui si è sottoposto l’attaccante della Juventus nella giornata di martedì, ultima speranza per scendere in campo mercoledì sera contro Lionel Messi e compagni, ha dato ancora una volta esito positivo: CR7 non si è ancora liberato dal Coronavirus e non potrà quindi essere a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di Champions League contro i blaugrana.

La punta portoghese è ferma dallo scorso 13 ottobre, quando è risultata positiva a un tampone durante il ritiro della Nazionale lusitana: il giocatore è asintomatico e in buone condizioni ed è attualmente in isolamento nella sua villa a Torino, ma dovrà ancora aspettare.

Il penultimo tampone a cui si era sottoposto il cinque volte Pallone d’Oro aveva fatto sperare la Juventus perché aveva rivelato una carica virale molto bassa, invece il suo ritorno in campo è nuovamente rinviato, mercoledì sera in attacco giocheranno ancora Dybala e Morata.

Pirlo oltre alla pesante assenza di Ronaldo è costretto a fare i conti anche con i problemi in difesa. Chiellini e De Ligt non sono riusciti a recuperare, mentre Leonardo Bonucci ha svolto lavoro a parte e potrebbe essere della partita. Altrimenti, possibile una difesa a 4 o l’inserimento di McKennie nella retroguardia bianconera.

Sulle fasce ci saranno Kulusevski e Chiesa, mentre in mezzo Bentancur e Rabiot sembrano in vantaggio su Arthur.

OMNISPORT | 27-10-2020 20:50