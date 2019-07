Juventus, Cristiano Ronaldo in panchina: si scatena la polemica

Polemiche in Corea del Sud per il mancato utilizzo di Cristiano Ronaldo nella partita della tournée asiatica della Juventus contro il K-League Team finita con uno spettacolare 3-3. Decine di migliaia di spettatori hanno riempito lo stadio di Seoul, pagando anche più di 300 euro a biglietto, per vedere in azione il fuoriclasse portoghese, che invece si è accomodato in panchina per tutti i 90 minuti. E le richieste di risarcimento cominciano ad arrivare. A riportare la polemica il Corriere dello Sport.

La decisione di Sarri di risparmiare il cinque volte Pallone d'Oro ha mandato su tutte le furie i vertici della Lega calcio coreana, intenzionata a chiedere un risarcimento nei confronti di The Fasta, l'azienda organizzatrice dell'evento. Secondo la Lega coreana nel contratto è presente una clausola che garantiva l'utilizzo di Ronaldo per almeno un tempo.

The Fasta ha scaricato così la responsabilità sulla stessa Juventus. "Dopo aver visto che Ronaldo non era in campo nel secondo tempo della gara, abbiamo chiesto alla società bianconera di onorare il contratto. Il club ci ha detto che sia il giocatore sia l'allenatore Sarri erano a conoscenza della clausola, ma ha spiegato che Ronaldo non ha potuto giocare a causa di un problema fisico. In seguito, non hanno risposto alle nostre chiamate". CR7 non è sceso in campo a causa di un affaticamento muscolare, che Sarri ha spiegato nel dopo gara.

Al momento non sarebbero comunque arrivate alla Continassa richieste di risarcimento da parte della lega coreana, che si è scusata con i tifosi presenti alla partita.

SPORTAL.IT | 29-07-2019 12:24