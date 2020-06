Juventus: Cristiano Ronaldo manda un avvertimento al Milan

Countdown in casa Juventus in vista della ripresa. Il primo avversario della squadra di Maurizio Sarri sarà il Milan, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianz Stadium, in programma venerdì, che segnerà il ritorno ufficiale in campo dei bianconeri a oltre 3 mesi da Juventus-Inter.

Un rientro che Cristiano Ronaldo, tra tutti, sta attendendo con grande voglia. “Motivazione del lunedì, la competizione sta arrivando!“, è il messaggio su Instagram del cinque volte Pallone d’Oro, che suona come un avvertimento alla difesa rossonera.

CR7, a segno 25 volte in questa stagione prima dello stop forzato causa pandemia, ha postato sui social uno scatto mentre allena le gambe in palestra in vista del match di venerdì: il fuoriclasse portoghese nonostante la pausa non ha mai smesso di allenarsi, e secondo i test medici sarebbe già più in forma dello scorso marzo, quando era arrivato lo stop.

Così la Coppa Italia, che si deciderà in pochi giorni (la finale è il 17) diventa il primo vero obiettivo di Ronaldo, sfuggito a CR7 nella scorsa stagione a differenza del campionato. A Torino si ripartirà dall’1-1 della gara d’andata, quando proprio l’ex Real dal dischetto aveva risposto al gol della punta rossonera Ante Rebic.

Mancherà invece Zlatan Ibrahimovic, che punta alla partita contro il Lecce del 22 giugno, la data che segna la ripresa del campionato per il Diavolo.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 17:00