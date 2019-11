Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino: nuovo attacco di Capello

Cristiano Ronaldo di nuovo nel mirino dopo la prestazione incolore di martedì sera contro l’Atletico Madrid in Champions League. L’attaccante portoghese non è chiaramente al top della condizione e si dovrà gestire nelle prossime partite per recuperare pienamente il problema al ginocchio.

Le sue 6 reti in 15 gare, appena una in cinque match di Champions, un magrissimo bottino considerato il numero di gol nelle dieci precedenti stagioni, sono sotto gli occhi di tutti e il giocatore è di nuovo finito sotto il fuoco incrociato degli opinionisti. Tra i più duri con lui, ancora una volta, Fabio Capello, che dopo averlo stroncato due settimane fa ai microfoni di Sky è tornato ad attaccare il giocatore.

“Ormai Cristiano Ronaldo ha perso velocità e sprint, in quel contropiede ai tempi del Real Madrid sarebbe andato in porta, ora viene recuperato dai difensori. Sia chiaro, dentro l’area è ancora il numero uno, il migliore al mondo. Ma soffre la marcatura dei difensori. Io lo farei giocare comunque dove gioca ora, ovvero partendo da sinistra. Deve partire dall’esterno perché non può fare il centravanti alla Higuain“, le parole di Don Fabio che non mancheranno di far discutere.

Chi ha difeso a spada tratta Ronaldo è stato Sarri che si è espresso così sulla situazione del portoghese: “Del dolore al ginocchio non lo so, non ci ho parlato ancora, però fisicamente l’ho visto bene, anche nel finale ha cercato di darci una mano. Si vede che aveva ancora da spendere”.

“Cristiano l’ho voluto lasciare dentro perché speravo trovasse il gol che lo potesse sbloccare. Penso che come condizione fisica sia in fase di crescita. Ha fatto fatica ad allenarsi, aveva perso un po’ di condizione. Come condizione è in crescita, domani verificheremo se il ginocchio sta meglio. Ha riposato in tre partite su tredici in campionato. In questo momento deve ritrovare il gol e bisogna dargli fiducia”.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 08:03