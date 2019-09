Juventus, Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime in tv

Cristiano Ronaldo è scoppiato in lacrime durante un’intervista a cuore aperto ai microfoni di Good Morning Britain su ITV. Il fuoriclasse portoghese si è commosso parlando del padre, morto nel 2005 a 57 anni, quando lui aveva appena iniziato la sua avventura nel Manchester United: “La tristezza più grande per me è sapere che mio padre non ha mai visto quello che sono diventato. Sono diventato il numero uno e lui non sa nulla”, sono le parole del cinque volte Pallone d’Oro nell’anteprima dell’intervista che andrà in onda martedì mattina.

“Lui non mi ha mai visto ricevere premi. Il resto della mia famiglia ha visto tutto, mia mamma, i miei fratelli, anche il mio figlio più grande. Ma lui niente…”, ha singhiozzato CR7, mostrando il suo lato più umano. “Non ho davvero mai conosciuto mio padre al 100%. Era una persona che era sempre ubriaca. Non ci ho mai parlato, non abbiamo mai avuto una conversazione normale. È stato complicato…”.

Ronaldo ha parlato anche delle accuse di stupro mosse nei suoi confronti da parte della modella Kathryn Mallorga: “Mi fa stare male. Un giorno ero a casa in salotto con la mia ragazza e alla televisione hanno iniziato a parlare di questa notizia. Ho sentito i miei figli scendere le scale e ho cambiato canale perché mi vergognavo. Questo mi fa vergognare. Hanno giocato con la mia dignità e la mia onestà, è dura quando hai una compagna e dei figli”.

Georgina è il suo sostegno, la sua roccia nei momenti di difficoltà: “Mi ha aiutato molto. Ovviamente sono innamorato di lei. È la madre dei miei figli ma è anche mia amica. Parliamo spesso, apro il mio cuore per lei e lei fa lo stesso con me”.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 10:48