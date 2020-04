Juventus: Cristiano Ronaldo suggerisce il prossimo acquisto

Stando a quanto riferisce Don Balon Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla dirigenza della Juventus la prossima mossa di mercato: Samuel Umtiti.

Il francese potrebbe lasciare il Barcellona in estate e secondo il fuoriclasse portoghese i campioni d'Italia dovrebbero fare un tentativo. Il 26enne era titolare nella retroguardia blaugrana al fianco di Piquè ma durante il suo infortunio è stato rimpiazzato da Langlet, che si è tenuto il posto. La concorrenza però non manca: sule tracce di Umtiti ci sono già Manchester United e Arsenal. Secondo il Daily Mirror anche il Chelsea ha sondato il terreno.

Il giocatore ha un contratto con il Barcellona fino al 2023 e un valore che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Sempre per quanto riguarda la difesa, negli ultimi giorni è stato fatto il nome di Mattia De Sciglio per il mercato in uscita: il terzino italiano non convince del tutto Maurizio Sarri che potrebbe decidere di coinvolgerlo nell'affare con il Paris Saint Germain per ingaggiare Mauro Icardi. Il suo posto verrebbe preso da Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari.

Attenzione però al futuro dello stesso Cristiano Ronaldo: il direttore del quotidiano As Tomas Roncero ha riaperto una pista clamorosa, quella del ritorno al Real Madrid: "La Juventus potrebbe avere dei problemi economici in seguito all'emergenza e starebbe pensando di cederlo al fine di non pagargli l'oneroso ingaggio", ha detto durante la trasmissione La Futboleria.

Il motivo principale dell'addio di CR7 ai Blancos è stata la rottura con Florentino Perez: "Tra i due non c’è stato sempre un buon rapporto ma un anno fa circa ci fu un episodio dove i due si incontrarono e si abbracciarono. Qualcosa è cambiato e allora perché non farlo tornare al Madrid? I tifosi sarebbero contenti ed entusiasti del suo ritorno".

SPORTAL.IT | 05-04-2020 09:05