Settimane cruciali per il futuro di Juan Cuadrado. Il colombiano, tornato da poco da un grave infortunio, si gioca la sua permanenza in bianconero nelle prossime gare: il suo contratto è in scadenza nel 2020 e in caso di mancato rinnovo la Juventus lo metterà sul mercato per fare cassa.

Il giocatore interessa a West Ham, Siviglia e Valencia: la Vecchia Signora lo valuta intorno ai 15 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 21:12