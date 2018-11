Juventus, da Butragueno parole di fuoco su Ronaldo

Quando un grande amore finisce spesso ci si dimentica dei momenti belli passati insieme. È un po’ quello che succede tra il Real Madrid e Cristiano Ronaldo. A pochi mesi dal suo addio alle merengues per sposare la causa Juventus, Cr7 è rimpianto solo dai tifosi blancos, risultati e classifica alla mano. In società invece c’è ancora un po’ di astio per l’addio del fenomeno portoghese. Lo dimostrano le parole poco entusiaste di Emilio Butragueño.

RONALDO È IL PASSATO – L’ex grande giocatore del Real Madrid negli anni ’80 ed oggi dirigente della società di Florentino Perez resta impassibile davanti a chi gli chiede se Cristiano Ronaldo manca a questo Real Madrid: “Abbiamo giocatori fenomenali e per Cristiano Ronaldo abbiamo un grande rispetto, ma è il passato, resta un giocatore straordinario, gli auguriamo il meglio ma noi siamo convinti di essere forti anche senza di lui”.

UNA ROTTURA PER ORA INSANABILE – Butragueño fa il suo lavoro, impossibile incensare Ronaldo a pochi mesi dalla sua partenza in direzione Torino bianconero. Parole inequivocabili che se da un lato snobbano Cr7, dall’altra vogliono solo responsabilizzare il resto della squadra blancos che proprio in questo inizio di stagione si è resa protagonista in negativo di una falsa partenza soprattutto in campionato fino alla sconfitta con tanto di manita da parte del Barcellona che è costata la panchina a Lopetegui. Proprio su Solari si sono concentrate le parole del “Buitre” che scacciano, almeno per ora l’ora di Conte: “Abbiamo fiducia nella nostra squadra, abbiamo grandi campioni e il nostro imperativo, quello che si aspettano da noi i tifosi, è sempre lo stesso, vincere. Conte? Preferisco non parlarne”.

L’ASSE JUVENTUS-REAL MADRID – Oltre al colpaccio Cristiano Ronaldo la Juventus da tempo sta facendo la corte alla casa blanca per avere anche Marcelo, timido tentativo di Marotta-Paratici proprio in estate subito dopo il colpo Cr7. Se n’è parlato anche un mesetto fa in previsione della prossima sessione di calciomercato estiva con uno scambio sull’asse Torino-Madrid con Alex Sandro. Difficile ma non impossibile…

