Juventus, da Comolli doccia fredda per i tifosi: da Vlahovic a Kolo Muani fino a Nico, le paure del popolo bianconero

Il rischio che il mercato sia già finito e i paletti del FpF anche per il futuro preoccupano i fan di Madama che tremano all'idea di riavere Vlahovic

Se l’urna di Montecarlo è stata abbastanza benevola per la Juventus che nutre legittime ambizioni di superare la phase league in Champions, a rovinare la festa ai tifosi bianconeri sono state le parole del dg Comolli, che ha spento parecchi entusiasmi sia per questo mercato che per le prospettive future, a meno di bluff.

L’urna di Montecarlo

Nel sorteggio i bianconeri hanno pescato Borussia Dortmund (casa), Real Madrid (trasferta), Benfica (casa), Villarreal (trasferta), Sporting Lisbona (casa), Bodo/Glimt (trasferta), Pafos (casa), Monaco (trasferta) e in teoria hanno tutte le carte in regola per andare avanti ma proprio a margine dell’evento Champions sono arrivate le considerazioni di Comolli.

Le parole di Comolli sul mercato

Queste le parole del dirigente bianconero: “Ci sono ancora tante cose che possono succedere in queste ore, non posso essere più preciso, abbiamo pure i vincoli del financial fair play, quindi dobbiamo essere molto cauti. Una differenza di qualche milione può sembrare insignificante, ma ci piace rispettare le regole. Vlahovic? Non c’è alcuna frizione tra noi e Dusan: lui è parte della squadra e al 99% starà con noi per tutta la stagione. Ci sono stati vari contatti con diversi club, ma nulla più di questo e credo che anche il calciatore sia felice di rimanere con noi“. E anche su Nico Gonzalez la risposta è simile: “Non stiamo parlando con l’Atletico, credo che resterà”.

Tifosi scatenati sul web

I tifosi si sfogano sul web: “Vlahovic resta ma siamo ancora dietro la follia dei 60m al Psg per Kolo (valutato 30 su transfermarkt) e ci manca un centrale al posto di Kelly, una riserva di Cambiaso, una riserva di Yildiz, una riserva di Cisco e un terzino dx al posto di Savona. La Juventus di Comolli” e poi: “Aspettiamo a giudicare il mercato della Juventus fino alla chiusura, ma se fosse finito oggi il voto sarebbero mooolto mooolto mooolto basso …Male male Comolli…. Male male” e anche: “Secondo me non arriverà nessun’altro. Kolo si troverà un altra squadra e noi terremo Vlahovic e Nico verrà usato come sostituto di Joao Mario con Mckennie sostituto di Cambiaso. Delusione totale”

C’è chi scrive: “Comolli ha concluso più interviste ieri che affari in 86 giorni” e anche: “Non so se vuoi aspettare un altro po’, non c’è fretta per completare altri reparti- Prenditi tutto il tempo” e poi: “Sarebbe ora che Elkann si mettesse una mano sul cuore e vendesse la società. Basta con questa mediocrità” e ancora: “Se restiamo con solo David e quel pessimo giocatore di Vlahovic in panchina io smetto di guardare le partite”, oppure: “Si avvicina il primo disastro di Comolli. L’ennesimo della Juventus di Elkann. Con David preso praticamente da Giuntoli. Due scarsi come Vlahovic e Nico Gonzalez ancora in rosa. Sfanculato da Conte, Gasperini, DL… Kolo Muani parcheggiato 2 mesi…. VERGOGNA!”.

Il web è scatenato: “Vlahovic ha deciso di impegnarsi a rompere le scatole a David o Kolo se arriverà. Ha deciso sicuramente di andarsene a zero per ripicca contro la società,che ha solo la colpa di aver pagato Dusan fior di milioni” e infine: “Le parole di Comolli lasciano poco spazio a interpretazioni. La Juventus è e sarà ancora in difficoltà a operare sul mercato a causa di sanzioni inique subite da FIGC e UEFA, con il beneplacito di Elkann, mentre altri sommersi da debiti non hanno avuto conseguenze”.