Juventus, da Comolli l'ultimo schiaffo al Milan: deciso il futuro di Vlahovic. E anche quello di Kolo Muani

Il direttore generale bianconero allo scoperto sul futuro del centravanti: "Con Dusan non ci sono frizioni". Savona saluta: in arrivo 15 milioni dal Nottingham Forest

Nkunku sì, Vlahovic no. Le ultime speranze di Allegri di portare Dusan al Milan sono state infrante dalle parole di Damien Comolli a margine del sorteggio di Champions League. A una manciata di ore dalla chiusura della sessione estiva di mercato il futuro del centravanti serbo della Juventus è stato deciso. E anche su Kolo Muani, oggetto del desiderio del club e soprattutto di Tudor, le idee sono ben chiare.

Juventus, Comolli allo scoperto su Vlahovic: niente Milan

I tifosi del Milan sono disperati. E nel momento in cui il club di via Aldo Rossi ha deciso di accelerare per Nkunku, che non è esattamente un centravanti, è maturata l’idea del possibile doppio colpo: il francese del Chelsea più Vlahovic. Ma così non sarà. Lo ha detto da Montecarlo il direttore generale della Juventus, Comolli: “Non ci sono frizioni con Dusan. È parte della squadra e al 99% resterà con noi per tutta la stagione”.

Certo, nel mercato quel restante 1% può aprire orizzonti infiniti, ma bisogna evidenziare come l’ex Fiorentina abbia fatto ben poco per lasciare Torino e i suoi 12 milioni d’ingaggio. Il dirigente bianconero a cui Elkann ha affidato la ricostruzione post Giuntoli ha confessato che “ci sono state tante discussioni con alcuni club, ma nulla di concreto”.

La decisione su Dusan non cambia i piani per Kolo Muani

Manca poco e ballano cifre importanti. Ma la Juventus non molla Kolo Muani, proprio no. Comolli ha ricordato come i vincoli del Fair Play Finanziario rappresentino un ostacolo per trattative di questa portata, ma ha comunque assicurato che “fino a lunedì lavoreremo per assicurare all’allenatore la migliore squadra possibile”.

Tradotto: via all’ultimo assalto per l’attaccante del Psg, che Tudor vuole ad ogni costo. Le parti dialogano per colmare la distanza sui bonus, mentre la quadra sulla formula è stata trovata: prestito con obbligo (5 milioni più 55, ndr). La Signora sa di avere dalla sua la volontà del giocatore di tornare a indossare la casacca bianconera, e non è poco.

Il francese è meno lontano grazie a Savona

Se per Nico Gonzalez – ormai fuori dal progetto – non si registrano sviluppi, oggi la Juve ha definito la cessione di Savona al Nottingham Forest.

Lo ha annunciato proprio Comolli: il club inglese verserà 15 milioni nelle casse della Signora, che quindi dispone di un gruzzoletto in più per esaudire le richieste dei campioni d’Europa. Sono ore caldissime sull’asse Torino-Parigi: occhio alle prossime 48 ore.