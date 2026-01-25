Juventus, da Tether bordata ad Elkann: Vedremo il Napoli con i tifosi, non c'è posto per noi in tribuna

L'ad dell'emittente della stablecoin Paolo Ardoino si sfoga sui social rimarcando le tensioni nel club bianconero, i tifosi si dividono sui social

Dov’eravamo rimasti? Al secco no di Exor alla proposta di Tether di acquisire le quote di maggioranza della Juventus: questione di cuore e non solo, per Elkann il club bianconero è questione di famiglia (e soprattutto l’offerta era inferiore al valore stimato della società). Storia di poco più di un mese fa. Oggi, prima del big match all’Allianz con il Napoli, arriva una nuova frecciata alla proprietà di Madama da parte di Paolo Ardoino, ceo di Tether, emittente della stablecoin che possiede oggi l’11,5% del capitale del club.

La stoccata di Tether

In un breve fimato tratto da un’intervista a Silvia Berzoni si sente Ardoino dire: “Non se la partita Juve è aperta o chiusa (riferendosi al desiderio di rilevarne la maggioranza) ma sarò contento di andare a vedere la partita stasera. Tra le persone, sarò a vedere Juventus-Napoli tra il popolo juventino. Non c’è posto per noi nella tribuna della proprietà…”.

I tifosi si dividono sul web

Non è la prima volta che Ardoino usa i social per punzecchiare Elkann e fioccano le reazioni dei tifosi: “Con tutto il rispetto oggi è il giorno di Juventus vs Napoli. Non è il giorno di Propietà vs Tether” e poi: “Ogni volta che parli fai polemica Paolo, sicuro di fare il bene della squadra che dici di amare?” e anche: “Vieni con noi in curva sud lascia nel loro brodo sta dirigenza farlocca”, oppure: “Magari cambiare strategia di comunicazione e farlo in modo efficace su altri canali? Non pubblicamente? Se poi l’obiettivo vero è la proprietà della Juve o una collaborazione vera. Se”.

C’è chi scrive: “Ma menomale non c’è posto per te e tutti gli scappati di casa che ti seguono” e poi: “Ma non rompere le balle! Vai allo stadio e tifa per la Juventus Football Club, altrimenti stai a casa!” e anche: “Passa ai fatti e fai una sponsorizzazione da 80 milioni/anno invece di farti pubblicità con la Juve…” e ancora: “Non ti sai comportare da socio di minoranza, non oso immaginare i disastri che faresti da proprietario. La Juventus ha bisogno di gente seria

Non manca l’altra campana: “Non mollate! Liberateci!!! La Juve e noi tifosi non ci meritiamo Elkann!!! Per l’ennesima volta ha sbagliato l’ennesimo dirigente che non ha idea di cosa sia la Juve. Chi ama davvero la Juve è con voi !!!” e poi: “Per favore non ci abbandonare alla MEDIOCRITÀ in cui Elkann ci sta relegando!!!” e infine: “Tutto ha un prezzo…. invece di 1,1 miliardi ne offra 1,7 è la Juventus sarà sua… altrimenti siamo alla semplice speculazione”.