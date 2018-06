Juventus-Dal Canto, è già finita

È durata solo una stagione l’avventura di Alessandro Dal Canto sulla panchina della Primavera della Juventus, società nella quale il tecnico veneto è cresciuto debuttando in A da giocatore. Dal Canto è infatti stato scelto come nuovo allenatore dell’Arezzo, società ripartita con una nuova proprietà dopo il fallimento.

A comunicarlo è stata lo stesso club amaranto. Per Dal Canto è la seconda esperienza in C, cinque anni dopo aver guidato il Venezia. Quest’anno, al termine di un’annata difficile, ha portato la Juventus alla semifinale del campionato Primavera, persa contro l’Inter poi campione d’Italia, e in precedenza in semifinale alla Viareggio Cup.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 23:30