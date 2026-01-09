Juventus, dal Galatasaray l'occasione per liberarsi di Koopmeiners: i tifosi in fermento

Il club turco è pronto a fare sul serio per l'ex jolly dell'Atalanta. La società bianconera prende tempo e chiede almeno 40 milioni di euro

La pista di mercato che sta facendo rumore nelle ultime ore porta dritta dalla Turchia fino a Torino e riguarda un nome che all’ombra della Mole ha finora diviso tifosi, addetti ai lavori e dirigenti: Teun Koopmeiners. Secondo i media turchi, in particolare il portale Fanatik, il Galatasaray sarebbe pronto ad affondare il colpo per il centrocampista olandese della Juventus, provando a portarlo in Süper Lig già nella sessione invernale di gennaio o in vista della prossima stagione estiva.

Il Galatasaray ci prova: la situazione

Il club turco, da parte sua, avrebbe già messo sul tavolo una proposta che – secondo la Gazzetta dello Sport e fonti di mercato turche – si aggirerebbe sui 25 milioni di euro con bonus, magari strutturata come prestito con diritto di riscatto. Una formula che però non convince la dirigenza bianconera, attenta a non realizzare una minusvalenza pesante dopo l’investimento fatto. La Juventus, infatti, valuta il cartellino di Koopmeiners almeno 35-40 milioni di euro con il fine di non subire una perdita in bilancio e lo stesso Damien Comolli, nonostante i rumors di mercato, continua a mantenere una linea prudente. Cedere l’ex Az e Atalanta a gennaio significherebbe ammettere un errore e registrare una perdita a bilancio non indifferente. Per questo la Juve valuta il centrocampista almeno 40 milioni, una cifra lontana dalle prime indiscrezioni provenienti dalla Turchia. L’idea, salvo offerte irrinunciabili, è quella di rinviare ogni decisione alla prossima estate.

Un investimento che non ha reso

Arrivato a Torino nell’estate del 2024 dall’Atalanta per una cifra consistente – circa 58-60 milioni di euro –, Koopmeiners doveva essere uno dei perni della nuova Juventus targata post grande rivoluzione. Ma la realtà sul campo è stata ben diversa: il centrocampista ha faticato ad adattarsi alle esigenze tattiche richieste, risultando poco incisivo in zona gol e assist e finendo spesso al centro di critiche per un rendimento al di sotto delle aspettative. Facendo un rapido bilancio numerico della sua avventura bianconera fino a oggi, si nota come la stagione in corso non gli abbia certo sorriso: nelle 24 partite totali tra campionato, Coppa e Coppe europee non ha messo a referto né gol né assist, tanto che con l’arrivo di Luciano Spalletti il giocatore è stato relegato a braccetto di difesa, evidenziando una difficoltà a incidere come invece aveva fatto negli anni nerazzurri con l’Atalanta.

Sui social: tifosi divisi, ma il messaggio è chiaro

Il possibile trasferimento nella campagna invernale di Koopmeiners al Galatasaray, ha infiammato i tifosi bianconeri sui social. C’è chi pensa che «25 milioni per Koop è un insulto, non si può accettare», con utenti che sottolineano come il club debba resistere aspettando un’offerta più alta, magari con obbligo di riscatto. Altri invece sembrano rassegnati alla possibilità di una cessione, commentando con toni più duri il rendimento di Koopmeiners: «Se non è mai diventato decisivo, meglio monetizzare almeno una parte» o ancora «Così com’è non è da Juve, meglio sfruttarlo come pedina di scambio». Un’altra parte consistente dei tifosi non usa mezzi termini: «Se davvero c’è qualcuno disposto a prenderlo, va ceduto subito», «Non è mai entrato negli ingranaggi della Juve», «Meglio limitare i danni e reinvestire». Altri, invece, invitano alla calma: «Non si può svendere un giocatore pagato così tanto», «Un altro anno per giudicarlo davvero». Il sentimento generale, però, sembra pendere verso una conclusione: l’operazione Koopmeiners non ha convinto e un’uscita non verrebbe vissuta come un dramma.

Futuro ancora incerto

Al momento non ci sono trattative avanzate, ma la sensazione è che il nome di Koopmeiners continuerà a tornare nelle cronache di mercato. Il Galatasaray osserva, la Juventus riflette e i tifosi discutono, divisi tra l’esigenza di tutelare il bilancio e la voglia di voltare pagina. La decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle strategie estive, ma una cosa è certa: l’olandese in bianconero non è più intoccabile.