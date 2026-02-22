Juventus, dalla Turchia scrivono: "Yildiz ha litigato con Spalletti". Cosa è successo

Juventus ko con il Como dopo l'umiliazione del 5-2 col Galatasaray. Caso Yildiz-Spalletti: nervosismo per un problema al polpaccio, ma nessuna rottura interna

Momento nero per la Juventus. Il rendimento recente parla chiaro: quattro sconfitte ed un solo pareggio nelle ultime cinque gare ufficiali per la Vecchia Signora. Un bilancio che mette sotto pressione l’allenatore Luciano Spalletti, finito nel mirino delle critiche, ma per il tecnico bianconero le problematiche potrebbero non essere finite qui. Dalla Turchia si è acceso il ‘caso-Yildiz’, dopo la sostituzione del numero 10 bianconero all’83’ di Juventus-Como.

Il caso Yıldız: rabbia o dolore?

Al minuto 83′ di Juventus-Como, al momento della sostituzione per fare spazio ad Adzic, Kenan Yıldız ha reagito con evidente nervosismo. Le immagini hanno mostrato un confronto con il tecnico a bordocampo, episodio che ha immediatamente acceso il dibattito.

Dalla Turchia il caso è stato amplificato. Il portale Fanatik ha titolato: “Yildiz è furioso con Spalletti”, alimentando l’idea di uno scontro interno nello spogliatoio bianconero. Sui social, intanto, molti tifosi juventini hanno espresso solidarietà al numero 10, che allo stadio ha ricevuto anche una standing ovation.

La ricostruzione di Spalletti

In realtà, secondo quanto spiegato dall’allenatore, non ci sarebbe stato alcun caso disciplinare. Spalletti ha chiarito: “Yildiz ha preso una botta, stava zoppicando, mi ha detto che ce la poteva fare ma ora ha il ghiaccio e vedremo. Questo fa capire il carattere di volerci essere nella difficoltà, è stata una reazione da campione vero qual è. Adesso bisogna vedere quale sarà l’entità del problema”. La sostituzione sarebbe stata quindi una scelta precauzionale, legata a un fastidio al polpaccio, nonostante la volontà del giocatore di restare in campo.

Countdown Champions: clima caldo verso il ritorno

Mercoledì 25 febbraio, alle 21:00, la Juventus ospiterà il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League, con l’obiettivo di ribaltare il pesante 5-2 dell’andata. Sebbene dalla Turchia, l’episodio di Yildiz sia stato rilanciato come segnale di tensione interna, si tratta forse anche di una tattica del club turco per aumentare la pressione avversaria in vista della sfida decisiva.

Al momento, però, non risultano fratture tra allenatore e giocatore. L’unica vera preoccupazione riguarda le condizioni fisiche di Yıldız: la sua presenza potrebbe essere determinante per tentare un’impresa che avrebbe del clamoroso.

