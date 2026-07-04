Juventus, fantasma David nella disfatta del Canada: altra batosta Mondiale dopo il flop Koop, i risvolti sul mercato

Jonathan David non incide nella disfatta del Canada contro il Marocco: altro bilancio deludente dopo Koopmeiners. Per la Juventus si complica il mercato in uscita

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Fine della corsa per il Canada. A Houston la squadra di Jonathan David è stata travolta dal Marocco, che nonostante l’infortunio della stella Saibari dopo pochi minuti si è imposto con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Ounahi e al gol nel finale di Rahimi. Male l’attaccante della Juventus, mai pericoloso e protagonista di un Mondiale complessivamente deludente, fatta eccezione per la tripletta contro il Qatar che aveva inizialmente alimentato aspettative ben diverse.

Juventus, David fuori dal Mondiale: altra bocciatura contro il Marocco

Tre gol in cinque partite, tutti contro il Qatar. Per il resto, il Mondiale di Jonathan David è stato povero di spunti e occasioni. Anche negli ottavi contro il Marocco, il 26enne ex Lille non è mai riuscito a incidere. L’unico episodio degno di nota si è registrato nel finale del primo tempo, quando è stato ammonito dall’arbitro inglese Taylor. Sui social non mancano le critiche: a contestarlo non sono soltanto i tifosi della Juventus, che da tempo l’hanno bocciato, ma anche gli stessi sostenitori della nazionale canadese. La principale speranza offensiva dei Canucks si è trasformata nella più cocente delle delusioni.

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Grana per Carnevali: la cessione di David si complica

Da tempo David non rientra nei piani di Spalletti, che già nelle ultime giornate di campionato prima del rientro di Vlahovic dall’infortunio aveva preferito soluzioni alternative come Yildiz e Boga nel ruolo di centravanti. Il Mondiale rappresentava un’occasione chiave per rilanciare le quotazioni dell’attaccante, reduce da una prima stagione in Italia chiusa con appena otto gol tra tutte le competizioni. Il riscatto però non è arrivato e ora anche il mercato si complica. Al momento, infatti, non ci sono offerte concrete né club pronti a investire i 25-30 milioni richiesti per il suo cartellino.

Altra batosta Mondiale dopo Koopmeiners

Gli esuberi bianconeri non hanno brillando nemmeno sul palcoscenico mondiale. David, arrivato la scorsa estate a parametro zero, non è riuscito a lasciare il segno, mentre Koopmeiners – costato circa 60 milioni – non ha mai trovato spazio da titolare nell’Olanda di Koeman, eliminata ai sedicesimi dal Marocco dopo i calci di rigore. L’ex Atalanta resta uno dei nodi principali del mercato di Carnevali, dal momento che, a parte qualche timido sondaggio dalla Turchia, non sono pervenute offerte concrete. La Juventus ha provato anche a inserirlo nell’assalto a Svilar, ma Gasperini – l’allenatore che ne ha esaltato qualità e caratteristiche – ha detto no.