Juventus, David complica i piani di Carnevali: che autogol la campagna abbonamenti con Locatelli e Pinsoglio

L'attaccante canadese ribadisce di voler restare a Torino, ma il club continua a trattare per Kolo Muani e Sorloth. E il video per i tesseramenti allo stadio fa esplodere la polemica sul web

Una navigazione lunga e fatta di tante soste forzate, dovrà per forza incontrare qualche scoglio o delle acque agitate, è una sorta di legge di natura. La Juventus vivrà un’estate di calciomercato molto agitata, lunga e difficile, e se la legge di Muprhy non mente, gli imprevisti non mancheranno.

Juventus, David punta i piedi

Il primo si è concretizzato nelle parole che Jonathan David a rilasciato a RSI Sport in vista della partita ai Mondiali tra il suo Canada e la Svizzera, decisiva per il passaggio del turno. “Ho un contratto di cinque anni, quindi per quanto mi riguarda sono ancora qui”, ha dichiarato il centravanti, ribadendo la volontà di proseguire la propria avventura in bianconero anche nella prossima stagione. David arriva da un’annata non particolarmente brillante con il club torinese, ma continua a mostrare un rendimento migliore quando veste la maglia del Canada.

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Le parole di David

Una differenza che lo stesso giocatore ha spiegato facendo riferimento ai differenti contesti tecnici e tattici: “Penso che sia sempre diverso quando giochi in un club o giochi in Nazionale perchè innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è molto diverso quindi cambia un po’ tutto. Sto bene, come squadra siamo in fiducia e sono felice di essere qui. Per il Canada questo torneo è decisamente importante ed è bello avere il sostegno del nostro pubblico. Domani lo stadio sarà molto caldo. Continueremo a fare grandi cose”.

Kolo Muani e Sorloth, si tratta

D’altronde il contratto parla chiaro: David ha firmato un contratto di 5 anni, con scadenza il 30 giugno 2030, dunque lui si sente a pieno diritto un calciatore della Juventus. Eppure, i bianconeri stanno trattando Kolo Muani con il Psg ed hanno un accordo con Sorloth, segno che in quel reparto Spalletti ha ben altre idee. A questo punto, è lecito immaginare che il canadese potrebbe essere girato in prestito, a meno di restare in organico come attaccante di scorta.

Juve, la campagna delle polemiche

Nel frattempo, da qualche giorno la Juventus ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027, con un video che non ha mancato di suscitare qualche polemica sul web da parte dei tifosi. Nelle immagini, gli unici calciatori riconoscibili sono Manuel Locatelli e Carlo Pinsoglio, probabilmente tra i pochi ad avere la certezza di restare ancora a Torino. Un dettaglio che non è sfuggito al popolo bianconero.

Il web bianconero si scatena

Francesca è impietosa: “Chiedete abbonamenti senza squadra da 6 anni“. E Andrea mette il dito nella piaga: “Non abbiamo un portiere non abbiamo un attaccante non abbiamo un centrocampista capace non abbiamo esterni difensivi.. e voi aprite la campagna abbonamenti, come testimonial Locatelli e Pinsoglio“. E Michel aggiunge: “Meritate zero abbonamenti“. Francesco allo stesso modo: “Locatelli e Pinsoglio, ho detto tutto…”. E Giandomenico conclude: “In questo momento non meritate neanche un euro... Confusione totale… È si parla solo di giocatori mediocri in entrata”.