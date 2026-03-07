Juventus, il poker non nasconde il disastro David: la pazienza dei tifosi è finita. Gli insulti a Cuadrado dividono i social

I bianconeri sbloccano il match con il Pisa dopo l’uscita dal campo dell’attaccante canadese, autore di una prestazione opaca. Insulti per il colombiano, paga il suo passato con l’Inter

Un primo tempo di preoccupazione poi una ripresa per andare all’assalto della zona Champions. La Juventus non sbaglia, si sbarazza con un poker del fanalino di coda Pisa e rilancia le sue ambizioni europee. Ma come spesso capita in questa stagione bianconera c’è anche un “però” ed è rappresentato dalla pessima prestazione di David. Così come accaduto contro il Galatasaray, dopo la sua uscita dal campo, la squadra di Spalletti è riuscita a sbloccare la partita e ora i tifosi sembrano aver davvero esaurito la pazienza nei confronti dell’attaccante.

David nel mirino dei tifosi

La vittoria della Juventus con un secondo tempo dilagante cancella le paura dei tifosi. La prima metà di partita della formazione bianconera è preoccupante, soprattutto dopo la vittoria del Como che continua la sua corsa per provare a strappare un posto tra le prime quattro. La squadra di Spalletti soffre nel primo tempo e a finire sul banco degli imputati è ancora una volta Jonathan David. Il giocatore canadese è nel mirino dei tifosi: “Oggi più irritante del solito, sbaglia, un gol facile di testa, goffo, lento e capace di perdere due volte palla in una singola azione”, scrive Giuseppe. Ancora più duro Massimo: “Il primo di David è uno dei più brutti mai visti da un attaccante della Juventus”. Michele scrive: “Il problema è che se Spalletti si volta vede solo Openda. Ma David è riuscito a essere di gran lunga il peggiore in una partita in cui stavano giocando male tutti”.

I fischi a Cuadrado dividono i bianconeri

Il ritorno a Torino di Juan Cuadrado è stato accompagnato ancora una volta da bordate di fischi. Il giocatore colombiano è stato per anni un simbolo bianconero e una parte della tifoseria non gli ha ancora perdonato la scelta di andare all’Inter dopo la sua lunga esperienza alla Vecchia Signora. Il giocatore del Pisa è stato accolto all’Allianz Stadium con fischi e insulti quando è entrato in campo nel corso del secondo tempo. Ma sui social non tutti i fan della Juventus approvano questa accoglienza: “Rimarrà sempre uno dei miei giocatori preferiti”, scrive Roger. Rick è ancora più netto: “Fischiare costantemente Cuadrado è uno dei punti più bassi della storia della nostra tifoseria. A me non piaceva come calciatore ma ha fatto una scelta professionale”. Ma c’è anche un’altra parte della tifoseria che invece non ha digerito il passaggio all’Inter: “A ogni tocco di Cuadrado i fischi sono musica per le mie orecchie”.

Spalletti, l’abbraccio di Thuram e la verità su Yildiz

Luciano Spalletti festeggia il compleanno dei suoi 67 anni con una vittoria e soprattutto con l’abbraccio della squadra. Non è passato inosservato il gesto di Kephren Thuram che dopo il gol del 2-0 è corso ad abbracciare il tecnico toscano insieme al resto della squadra. A fine partita arriva anche il chiarimento sul ruolo di Yildiz, che nel secondo tempo ha agito da prima punta: “Se parte dall’esterno ha più facilità, ha la possibilità di vedere l’avversrario, quanto spazio c’è dietro. Da dentro il campo si percepisce meno e deve subire una marcatura differente. E’ un lavoro un po’ differente, poi quando sei in vantaggio le cose cambiano, perché poi non hanno rifatto il blocco cattivo e basso che abbiamo subito nel primo tempo. Lui con una punta gioca ancora meglio, gli toglie quell’impatto fisico che dovrebbe subire lui da prima punta”.