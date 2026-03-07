Juventus, il poker non nasconde il disastro David: la pazienza dei tifosi è finita. Gli insulti a Cuadrado dividono i social

Un primo tempo di preoccupazione poi una ripresa per andare all’assalto della zona Champions. La Juventus non sbaglia, si sbarazza con un poker del fanalino di coda Pisa e rilancia le sue ambizioni europee. Ma come spesso capita in questa stagione bianconera c’è anche un “però” ed è rappresentato dalla pessima prestazione di David. Così come accaduto contro il Galatasaray, dopo la sua uscita dal campo, la squadra di Spalletti è riuscita a sbloccare la partita e ora i tifosi sembrano aver davvero esaurito la pazienza nei confronti dell’attaccante.
- David nel mirino dei tifosi
- I fischi a Cuadrado dividono i bianconeri
- Spalletti, l’abbraccio di Thuram e la verità su Yildiz
David nel mirino dei tifosi
La vittoria della Juventus con un secondo tempo dilagante cancella le paura dei tifosi. La prima metà di partita della formazione bianconera è preoccupante, soprattutto dopo la vittoria del Como che continua la sua corsa per provare a strappare un posto tra le prime quattro. La squadra di Spalletti soffre nel primo tempo e a finire sul banco degli imputati è ancora una volta Jonathan David. Il giocatore canadese è nel mirino dei tifosi: “Oggi più irritante del solito, sbaglia, un gol facile di testa, goffo, lento e capace di perdere due volte palla in una singola azione”, scrive Giuseppe. Ancora più duro Massimo: “Il primo di David è uno dei più brutti mai visti da un attaccante della Juventus”. Michele scrive: “Il problema è che se Spalletti si volta vede solo Openda. Ma David è riuscito a essere di gran lunga il peggiore in una partita in cui stavano giocando male tutti”.
I fischi a Cuadrado dividono i bianconeri
Il ritorno a Torino di Juan Cuadrado è stato accompagnato ancora una volta da bordate di fischi. Il giocatore colombiano è stato per anni un simbolo bianconero e una parte della tifoseria non gli ha ancora perdonato la scelta di andare all’Inter dopo la sua lunga esperienza alla Vecchia Signora. Il giocatore del Pisa è stato accolto all’Allianz Stadium con fischi e insulti quando è entrato in campo nel corso del secondo tempo. Ma sui social non tutti i fan della Juventus approvano questa accoglienza: “Rimarrà sempre uno dei miei giocatori preferiti”, scrive Roger. Rick è ancora più netto: “Fischiare costantemente Cuadrado è uno dei punti più bassi della storia della nostra tifoseria. A me non piaceva come calciatore ma ha fatto una scelta professionale”. Ma c’è anche un’altra parte della tifoseria che invece non ha digerito il passaggio all’Inter: “A ogni tocco di Cuadrado i fischi sono musica per le mie orecchie”.
Juventus-Pisa: tutte le emozioni del match
Spalletti, l’abbraccio di Thuram e la verità su Yildiz
Luciano Spalletti festeggia il compleanno dei suoi 67 anni con una vittoria e soprattutto con l’abbraccio della squadra. Non è passato inosservato il gesto di Kephren Thuram che dopo il gol del 2-0 è corso ad abbracciare il tecnico toscano insieme al resto della squadra. A fine partita arriva anche il chiarimento sul ruolo di Yildiz, che nel secondo tempo ha agito da prima punta: “Se parte dall’esterno ha più facilità, ha la possibilità di vedere l’avversrario, quanto spazio c’è dietro. Da dentro il campo si percepisce meno e deve subire una marcatura differente. E’ un lavoro un po’ differente, poi quando sei in vantaggio le cose cambiano, perché poi non hanno rifatto il blocco cattivo e basso che abbiamo subito nel primo tempo. Lui con una punta gioca ancora meglio, gli toglie quell’impatto fisico che dovrebbe subire lui da prima punta”.