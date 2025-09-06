Juventus, David esce allo scoperto su Vlahovic e manda un messaggio all’Inter

L'attaccante a segno anche con la sua nazionale. Il bomber canadese ha lanciato un'idea tattica per Tudor mettendo i nerazzurri nel mirino

La Juventus ha fatto un’interessante opera di restyling nel proprio reparto offensivo. Oggi, a detta di molti, quello bianconero è uno degli attacchi più importanti della Serie A, se non addirittura il migliore. Tra i rinforzi nel settore, c’è anche Jonathan David, già a bersaglio nella prima giornata contro il Parma. L’ex Lille ha detto la sua sulla convivenza con Dusan Vlahovic e sul derby d’Italia in arrivo.

Che gol contro la Romania

Il bomber ha brillato anche nella gara vinta per 3-0 dal Canada contro la Romania, segnando ancora una volta e risultando determinante. Gli sono stati necessari solo undici minuti per trovare la via della rete, sbloccando una sfida poi gestita in maniera impeccabile dai suoi compagni Ahmed e Sigur, che hanno completato il tabellino. David è rimasto in campo per 79 minuti, toccando il pallone 32 volte e realizzando 17 passaggi precisi su 22, con un ottimo 77% di precisione. Ha inoltre offerto un cross, conquistato 2 duelli su 3 a terra e perso 9 possessi.

Gli obiettivi di David tra gol e trofei

Jonathan David si sente ancora più a suo agio con la lingua inglese ma nel calcio italiano il suo impatto è stato discreto. Esordio con gol contro il Parma, secondo match meno entusiasmante contro il Genoa e una titolarità che per ora non viene messa in discussione neppure con l’arrivo di Lois Openda. L’attaccante canadese si è già dato degli obiettivi, personali e di squadra anche se i secondi sono chiaramente quelli che vengono prima.

I 25 gol promessi sono un bottino forse da rivedere: “Ci proverò altrimenti pazienza, darò comunque il massimo“, ha raccontato il giocatore ai microfoni di Sportmediaset. Più convinzione, invece, ci mette sui traguardi da raggiungere con la Juventus: “Possiamo competere sia in campionato che in Champions, tentando di arrivare il più lontano possibile“.

La coppia con Vlahovic: il suggerimento a Tudor

Nell’attacco della Juve non ci sono soltanto new entry. C’è Yildiz, pronto a ufficializzare il suo rinnovo di contratto, e c’è Dusan Vlahovic che è rimasto nonostante un accordo in scadenza 2026. Proprio l’attaccante serbo, decisivo nei primi due turni di campionato, potrebbe rivelarsi la spalla ideale per David. Ne è convinto il canadese che ritiene il compagno un partner compatibile con le sue caratteristiche: “Possiamo giocare insieme, non ci sarebbero problemi ma decide il mister“.

David e l’Inter nel mirino

Ecco, Tudor. Il mister croato già sta studiando le mosse in vista del derby d’Italia contro l’Inter. A tal proposito, a Jonathan David è già stata spiegata l’importanza della partita. “Sappiamo che si tratta di una partita molto importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di preparare la partita al meglio, poi vedremo come andrà“. Il canadese sarà pronto: la concorrenza nel reparto è aumentata ma la fiducia dell’ambiente è intatta. Un gol ai nerazzurri la alzerebbe ancora di più.