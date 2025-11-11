Juventus, paradosso David: l'ex Allegri sul flop canadese per curare il mal di gol del Milan, ecco quanto vale

Un solo gol all'esordio in Serie A e poi più nulla: l'attaccante canadese è un caso e a gennaio potrebbe essere ceduto. Tentazione Diavolo, ma ci sono anche due club di Premier

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un solo gol in 14 presenze tra campionato e Champions League. Ecco i numeri che inchiodano Jonathan David, il grande colpo di mercato – seppur a costo zero (si fa per dire) – messo a segno dalla Juventus in estate. Doveva essere il regalo di Comolli ai tifosi, invece si è rivelato un flop clamoroso. Eppure il canadese è seguitissimo. L’ex Lille ha estimatori in Premier League e anche in Italia: Allegri ci sta pensando seriamente per risolvere il mal di gol degli attaccanti del Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juventus, flop David: il canadese non segna mai

Una rete all’esordio in Serie A contro il Parma e poi più nulla. È dal 24 agosto, prima giornata di campionato, che il 25enne nato a Brooklyn ma nazionale canadese non timbra il cartellino. Eppure il suo storico dice altro. Basta leggere le sue statistiche per rendersi conto che non siamo davanti a uno di quegli attaccanti che ha scarso fiuto del gol.

Se in Belgio col Gent ha segnato 37 reti (più 15 assist) in 83 presenze, è in Francia che è letteralmente esploso. Con il Lille ha totalizzato 232 gettoni, andando a bersaglio 109 volte. Fino a questo momento, però, non è andata bene né con Tudor né con Spalletti. Anzi, ora vede il campo anche meno. Nelle prime tre partite dell’era Lucio, David ha accumulato 10 minuti tra Cremonese e Sporting e 26′ nel derby della Mole col Torino terminato 0-0. Insomma, il classe 2000 sembra essere scivolato ancora più indietro nelle gerarchie.

Allegri ci pensa per il suo Milan

Per assicurarsi la sua firma fino al 2030 la Juventus ha pagato 12,5 milioni di commissioni agli agenti, garantendo al calciatore un contratto da 6 milioni più 2 di bonus. Dunque, un investimento da tutelare. Sì, ma come? Aspettando che esploda a Torino oppure provandosene già alla riapertura del mercato a gennaio?

L’ipotesi cessione, che garantirebbe una plusvalenza al club bianconero, non è da scartare. Ci pensa il grande ex Max Allegri, che pure non se la passa benissimo lì davanti. Nkunku e Gimenez hanno segnato un solo gol in Coppa Italia: troppo poco per ambire allo scudetto. L’assalto a David è legato alla cessione del centravanti messicano, ora fermo ai box per infortunio.

Pericolo Premier: quanto vale David

Non c’è solo il Milan. David, infatti, ha più di un estimatore anche in Inghilterra. Una possibile opzione è il Tottenham, la squadra che in chiusura di mercato ha soffiato Kolo Muani proprio ai bianconeri (che disastro l’ex Psg!).

Occhio al Chelsea di un altro ex Juve: Enzo Maresca. Il tecnico campano ha bisogno di un centravanti capace di garantire un discreto numero di gol. Comolli è pronto ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta, purché si parta da una base di 40 milioni di euro.