Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus, David da flop a risorsa: quanto vale la sua cessione. Rischio Boga, due nomi per il post Di Gregorio

Bocciato da Spalletti, che a Udine ha preferito giocare con Yildiz e Boga, il futuro dell'attaccante canadese è lontano dalla Serie A: perché per Comolli può diventare un affare

Pubblicato:

Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La decisione di Spalletti di schierare Yildiz in attacco con Boga nella delicata trasferta di Udine è il chiaro segnale della bocciatura di David. Dopo Openda, anche per la punta canadese non c’è più spazio nella Juventus del futuro. Ma, a differenza del belga, l’ex Lilla può trasformarsi da flop a risorsa preziosa. Ed è caccia aperta al sostituto di Di Gregorio: sono due i nomi appuntati in cima alla lista di Comolli.

Juventus, il paradosso di David

Se Openda è la vera macchia del primo mercato condotto da Comolli, Jonathan David è un acquisto sbagliato che può regalare comunque una plusvalenza importante alla Juventus. Contro l’Udinese è arrivata la sentenza di Spalletti, che ha fatto ricorso al canadese soltanto nel recupero, preferendo alternare lì davanti Yildiz e Boga.

Un doppio falso nove al posto di un centravanti vero: l’ultima intuizione del tecnico di Certaldo è giustificata da numeri e prestazioni. Sette i sigilli del 26enne tra le varie competizioni e quella perenne sensazione di essere un pesce fuor d’acqua lì davanti. Non è un caso se nelle ultime partite i bianconeri si siano sbloccati solo dopo la sua uscita dal rettangolo verde, vedi il ritorno col Galatasaray e le successive gare contro Roma e Pisa.

Da colpo sbagliato a opportunità

Per età e per quanto dimostrato in Francia con la casacca del Lille, David vanta ancora diversi estimatori al di là dei confini nazionali. Ed essendo stato ingaggiato a zero, la Juventus può beneficiare della sua cessione senza essere costretta a dover rientrare dell’investimento come nel caso di Openda, che dovrà essere riscattato per 40 milioni, o – per tornare all’era Giuntoli – di Douglas Luiz.

Il classe 2000 nato a Brooklyn piace in Ligue 1 – al Lione di Fonseca e al Marsiglia -, ma è corteggiato anche dalla Premier League. L’addio alla Serie A potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 25-30 milioni da reinvestire per potenziare la rosa in base alle esigenze di Spalletti.

Rivelazione Boga, ma c’è un rischio

Sfumati gli assalti di gennaio a Mateta e Kolo Muani, la Signora s’è ritrovata a fine mercato con Boga, ex Sassuolo preso in prestito dal Nizza nell’indifferenza generale. E, invece, l’esterno offensivo 29enne è ora la duttile di una squadra che ha espugnato il Bluenergy Stadium proprio con un suo gol, il terzo di fila.

Il riscatto è a condizioni vantaggiosissime, se relazione al rendimento: basterà staccare un assegno da 4,8 milioni e sarà interamente bianconero. Non sembrano esserci dubbi sul futuro di Jeremie, anche perché il numero dei club che strizzano l’occhio all’ivoriano inizia a lievitare. Dalla Fiorentina al Bologna fino alla Ligue 1: in tanti attendono sviluppi sul futuro del calciatore.

Due nomi per il dopo Di Gregorio

Cercasi acquirenti per Di Gregorio. L’ex Monza è stato scavalcato da Perin nelle gerarchie: le quattro panchine consecutive non lasciano spazio a chissà quali dubbi, in estate sarà addio. Spunta una mezza pista che lo porta a Firenze, ma in questa fase della stagione la priorità è individuare il portiere del futuro.

Alisson sembra un sogno impossibile, mentre sono più concrete le piste italiane che portano a Carnesecchi, per cui l’Atalanta chiede 40 milioni, e Vicario, destinato a lasciare il Tottenham. L’ex Empoli, che sta vivendo un’annata molto complicata, piace anche all’Inter e costa circa 30 milioni.

Juventus, David da flop a risorsa: quanto vale la sua cessione. Rischio Boga, due nomi per il post Di Gregorio Serie A 2025-2026 i big match di marzo: verso il rush finale, con il derby di Milano che può decidere lo scudetto Ansa

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Cremonese - Fiorentina

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio