Juventus, David frena il mercato: Paratici prepara la beffa per Zirkzee. Ma su Kessie non bastano i dispetti di Gasperini

La Juventus continua a cercare il centravanti richiesto da Luciano Spalletti, ma prima deve risolvere il caso Jonathan David. A centrocampo l'ivoriano è sempre più vicino.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus è ancora al lavoro per completare il reparto offensivo negli ultimi giorni di mercato. Luciano Spalletti ha chiesto un attaccante con caratteristiche precise, soprattutto fisicità, presenza in area e capacità di gioco aereo. Jonathan David, arrivato la scorsa estate, non sembra però rientrare nei piani dell’allenatore e la sua eventuale partenza è diventata il passaggio decisivo per sbloccare il mercato. Nel frattempo Joshua Zirkzee, seguito a lungo dai bianconeri, è sempre più vicino alla Fiorentina. E Fabio Paratici, proprio sul fronte dell’olandese, prepara quello che avrebbe il sapore di uno sgarbo alla Juventus. Intanto per Kessié siamo ai dettagli.

Zirkzee, la Fiorentina ha sorpassato la Juventus

Zirkzee sembrava essere rimasto in caldo per settimane come una delle possibili soluzioni per l’attacco bianconero. Il profilo dell’olandese piaceva soprattutto a Frederic Massara, ma non convince fino in fondo per caratteristiche Spalletti, che continua a chiedere una punta più fisica. A fare la differenza è stata allora la situazione di David, che la Juventus deve prima riuscire a piazzare. La Fiorentina ha invece accelerato dopo la cessione di Moise Kean e ha individuato nell’ex Bologna il suo sostituto.

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Paratici, sorpasso viola sull’olandese

Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha sfruttato l’occasione e punta a chiudere con il Manchester United per Zirkzee. L’operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe ai viola di portare subito in Italia l’attaccante. La trattativa è favorita anche dalla disponibilità della Fiorentina a sostenere lo stipendio dell’olandese, pari a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Per la Juventus, che lo aveva seguito a lungo, il sorpasso rischia quindi di trasformarsi in una vera beffa.

David blocca tutto: l’addio è complicato

Il vero problema per la Juventus resta però Jonathan David. Il canadese ha aperto maggiormente alla possibilità di lasciare Torino, ma continua a considerare soltanto destinazioni di primo livello e il suo entourage avrebbe inoltre chiesto una buonuscita per favorire la cessione. Il giocatore ha ancora quattro anni di contratto da 6 milioni netti a stagione e la Juventus vorrebbe invece liberarsi del suo ingaggio realizzando anche una plusvalenza. Il prestito rappresenta al momento la soluzione più semplice, con l’Atletico Madrid tra le piste più interessanti. Meno calda la pista Paris FC, dato il poco gradimento del canadese nei confronti della Ligue 1.

Sorloth resta il sogno, Mateta torna d’attualità

La priorità indicata da Spalletti continua a essere Alexander Sorloth, centravanti dell’Atletico Madrid che risponde all’identikit cercato dalla Juventus. L’idea iniziale era quella di utilizzare Nico Gonzalez come possibile carta per arrivare al norvegese, ma lo scenario è cambiato: l’argentino piace all’allenatore e la sua uscita è al momento bloccata. L’Atletico ha mostrato interesse proprio per David e questo potrebbe riaprire il canale tra i due club. Nel frattempo è tornato d’attualità anche Jean-Philippe Mateta, mentre restano monitorati Kalimuendo e Woltemade. La sensazione è che molto dipenderà dagli ultimi incastri e soprattutto dalla partenza di David.

Kessié, Gasperini ci prova ma la Juve è avanti

Sul fronte del centrocampo, invece, la Juventus sembra aver compiuto un passo decisivo per Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto la maglia bianconera nonostante il tentativo della Roma di Gian Piero Gasperini, suo ex allenatore, di inserirsi nella corsa. L’interesse giallorosso nasce anche da esigenze tattiche, perché Kessié rappresenta un profilo funzionale al centrocampo che il tecnico vuole costruire. Ma dietro alla sfida di mercato c’è anche il rapporto tutt’altro che semplice tra Gasperini e Massara, che rende la corsa al giocatore ancora più particolare. La Juventus, però, avrebbe accelerato senza aspettare cessioni importanti e sarebbe ormai vicina alla fumata bianca: per Kessié pronto un contratto di due anni con opzione per una terza stagione.