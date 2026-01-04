Juventus, David nella bufera: Adani lo massacra, Spalletti s’infuria, caos sul web

Un rigore fallito accende una tempesta attorno alla Juventus e al suo attaccante. Tra accuse, difese e reazioni social, il clima diventa incandescente.

La Juventus si ritrova nel caos dopo il pareggio contro il Lecce, caratterizzato dal rigore sbagliato da Jonathan David. Un episodio che ha scatenato polemiche feroci, dentro e fuori dal campo. Daniele Adani ha attaccato duramente l’attaccante canadese, mettendo in discussione valori e personalità. Luciano Spalletti, invece, ha difeso il giocatore ma ha mostrato tutta la sua irritazione per quanto accaduto.

Adani all’attacco: parole durissime su David

Daniele Adani non ha usato mezzi termini nel commentare il rigore sbagliato da Jonathan David. L’opinionista ha criticato la scelta del “cucchiaio”, giudicandola fuori luogo per il momento e per la maglia indossata. Il riferimento a Del Piero ha reso ancora più pesante il confronto, evocando valori, rispetto e responsabilità. Dice su Instagram l’ex calciatore, oggi opinionista: “Del Piero, uno che di certo non aveva bisogno di compagni che gli passavano il pallone perché avrebbe tirato lui, non si sarebbe mai sognato di tirare un rigore in questo modo in un momento così importante della stagione mentre la Juventus, che sta recuperando, aveva dominato. Devi capire dove sei, dove ti trovi, che maglia porti. Scegliere prima gli uomini dei calciatori, è il segreto del calcio d’oggi, con valori e palle”.

Spalletti si schiera ma perde la pazienza

Luciano Spalletti ha scelto di difendere pubblicamente David e l’intero gruppo squadra. Il tecnico bianconero ha ribadito che il canadese è un rigorista affidabile e che l’errore fa parte del calcio. Tuttavia, dalle sue parole traspare fastidio per la gestione del penalty e per le polemiche successive: “Io sto con i miei calciatori, con quelli che hanno fatto battere il rigore a David e con lui che l’ha calciato.Lo dovevate battere voi.. David è un rigorista, che li batte benissimo: aveva fatto la scelta giusta, ma non è riuscito ad alzarla quei 15-20 centimetri per superare la figura del portiere. E se l’avesse sbagliato un altro? Forse anche chi non l’ha tirato aveva un po’ di timore, si decide lì per lì: probabilmente la prossima volta interverrò anch’io, perché ogni tanto mi garba anche decidere. Già il fatto che abbia deciso di battere il rigore è sintomo di personalità”. Insomma, più che il nordamericano ciò che non è piaciuto è la gestione del momento da parte di Locatelli e Yildiz, gerarchicamente più avanti rispetto all’ex Lille sui rigori.

Caos social e pressione sulla Juventus

Il rigore sbagliato ha acceso un vero incendio sul web, con tifosi e opinionisti divisi. C’è chi accusa David di superficialità e chi, invece, punta il dito contro la mancanza di gerarchie chiare. La Juventus si trova così a fare i conti non solo con punti persi, ma anche con un clima pesante. In una fase cruciale della stagione, la gestione psicologica diventa decisiva quanto quella tattica. E tra 2 giorni c’è il Sassuolo: c’è curiosità di capire quali saranno le scelte di Spalletti per il ruolo di prima punta, al netto delle parole di circostanza in conferenza. E c’è anche chi invoca il mercato alla ricerca di un centravanti, bocciando senza prova d’appello le scelte estive di Comolli.