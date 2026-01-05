Juventus, David non è l’unico colpevole: il retroscena sul rigore che accusa un altro bianconero

Al momento dell’assegnazione del penalty contro il Lecce è stato Locatelli a consegnare la palla al centravanti canadese

Insieme a Jonathan David anche Manuel Locatelli finisce sul banco degli imputati per il rigore fallito dal canadese contro il Lecce: un retroscena legato al momento dell’assegnazione del penalty finisce col mettere sotto accusa il centrocampista bianconero.

Juventus, l’errore di David e le polemiche

Tutta colpa di Jonathan David: questa la tesi di diversi addetti ai lavori e della maggior parte dei tifosi per la mancata vittoria della Juventus contro il Lecce. Il rigore fallito dall’attaccante canadese nei minuti finali e soprattutto il modo in cui il penalty è stato calciato dall’ex Lille sono stati al centro di discussioni e polemiche negli ultimi due giorni: tra le tante accuse piovute su David, quella di non aver compreso cosa sia la Juventus e quanto pesa la differenza tra una vittoria e un pareggio se si indossa la maglia bianconera.

L’accusa a Locatelli

Insieme a David, però, oggi sul banco degli imputati per il rigore fallito contro il Lecce è finito anche Manuel Locatelli. A puntare il dito contro il capitano della Juventus è stato il giornalista Sandro Sabatini, che sul suo canale YouTube ha svelato un retroscena legato al momento dell’assegnazione del rigore, per altro conquistato dallo stesso David. “Tutti gli scienziati hanno dato la colpa a David – ha detto Sabatini ai suoi follower – Ma tra tante cose non è stato detto che David mica tirato da solo il rigore: la palla gliel’ha data Locatelli, il capitano”.

Il paragone con Del Piero

Per Sabatini, con quel suo gesto Locatelli avrebbe dimostrato scarsa personalità e, di fatto, avrebbe messo in difficoltà un compagno di squadra. Insomma, per il giornalista i capitani della Juventus del passato si sarebbero comportati diversamente. “Io non voglio fare la solita storia su Locatelli, il capitano e il fatto che porti la fascia che è stata di Del Piero, di Chiellini, eccetera eccetera – la premessa di Sabatini prima dell’affondo – , però di sicuro Del Piero il rigore non lo dava a un altro sull’1-1”. Sabatini, infine, rifila una stoccata anche a Luciano Spalletti, secondo cui la scelta del rigorista ricade sui giocatori in campo: “con Totti alla Roma funzionava così, in situazioni normali è l’allenatore che sceglie”, l’attacco di Sabatini.

Il parere dei tifosi

L’attacco a Locatelli da parte del giornalista finisce col dividere i tifosi della Juventus sui social. “Attaccare Locatelli per aver concesso il rigore a David è roba da meschini, l’avesse segnato oggi parleremmo di grande capitano”, scrive Epicureo su X. Borty concorda: “In Coppa Italia si prese gli insulti perché non lasciò il rigore, oggi se li prende perché l’ha lasciato…”. Ma la maggioranza dei tifosi concorda con Sabatini. “Un capitano si prende la responsabilità di tirare”, scrive Mattel. “Non era il momento di mettere una responsabilità tale in mano a un compagno già sfiduciato”, aggiunge BiGioppy. “Da un capitano ti aspetti la scelta giusta: qui sappiamo tutti che scelta è stata…”, scrive Christian. “Ci sono i momenti giusti per i gesti da libro cuore”, ironizza Fabio. “Locatelli non si deve intromettere: se tirava Yildiz ora avevamo due punti in più”, la chiosa di Alex.