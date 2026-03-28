Juventus, David rinasce col Canada: doppietta e messaggio a Spalletti e Vlahovic, perché Comolli sorride

Spalletti lo ha bocciato, ma l'ex Lille dimostra di poter dire ancora la sua: con i suoi due gol ha salvato il Canada dalla sconfitta interna con l'Islanda

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Jonathan David rinasce col Canada. L’attaccante della Juventus, autore di una doppietta, ha salvato la sua nazionale nell’amichevole pareggiata 2-2 con l’Islanda al BMO Field di Toronto. Nello stesso tempo, però, ha anche inviato un messaggio a Spalletti, che sembra averlo ormai bocciato definitivamente, e a Vlahovic, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo il lungo stop per infortunio.

Juventus, David si sblocca col Canada

Il Canada, che ospiterà i Mondiali 2026 con Stati Uniti e Messico, ha rischiato la figuraccia in casa nel primo dei due test di preparazione alla rassegna iridata (prossimo incontro con la Tunisia nella notte tra martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile sempre a Toronto) contro l’Islanda.

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Dopo 9’ ospiti già in vantaggio: Oskarsson approfittato di un clamoroso errore del difensore centrale Miller per battere St. Clair. Al 21’ l’attaccante della Real Sociedad si è ripetuto sfruttando l’assist del centrocampista del Genoa Ellertsson. Nel secondo tempo è poi salito in cattedra David, che ha trasformato due rigori in 8’ tra il 67’ e il 75’. Nel finale è stato espulso Buchanan, ex Inter oggi in forza al Villarreal.

Il messaggio di David a Spalletti e Vlahovic

Da colpaccio a flop. La parabola discendente di David alla Juventus è tutta racchiusa nei numeri: arrivato a costo zero dalla Francia, dove aveva segnato gol a grappoli con la maglia del Lille, in Italia il calciatore nato a Brooklyn ha fatto una fatica tremenda. Solo 7 le reti in bianconero, di cui 5 in campionato e 2 in Champions League. Ma il dato che la dice lunga è quello sul minutaggio: nelle ultime due uscite in campionato, Spalletti gli ha concesso un solo minuto in campo con l’Udinese, mentre col Sassuolo ha preferito gettare nella mischia Vlahovic e addirittura Milik anziché il canadese, rimasto a scaldare la panchina.

Una decisione che sa di bocciatura netta, proprio come per Openda. Con questa doppietta di rigore David ha fatto capire all’ex ct della Nazionale italiana che può ancora rivelarsi un’arma preziosa nella corsa al quarto posto Champions. Nello stesso tempo ha avvisato Vlahovic: lì davanti farà di tutto per complicare la vita al serbo, che nei prossimi giorni dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Perché Comolli sorride

Con la Juventus intenzionata a riportare a Torino Kolo Muani, il destino di David pare ormai segnato. In estate Comolli proverà a cederlo al miglior offerente con l’obiettivo di registrare una plusvalenza di almeno 25-30 milioni.

Dunque, la speranza è che in questo finale di stagione il 26enne ex Lille riesca a mettersi in evidenza per aumentare il suo valore in vista dell’addio. David ha diversi estimatori in Premier League e Ligue 1 e potrebbe anche essere utilizzato come pedina di scambio col PSG per arrivare a ottenere un forte sconto su Kolo Muani, valutato non meno di 50 milioni.