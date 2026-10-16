Juventus, David da flop a tesoro: l’Atletico prepara 25 milioni, Simeone ha già deciso e serve l’assist a Spalletti per Sorloth

Il canadese ha già convinto il Cholo e i Colchoneros sarebbero pronti a sborsare 25 milioni, l’indiscrezione dalla Spagna fa felice i bianconeri

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Da flop a tesoro. La Juventus si frega le mani e si appresta a veder piombare nelle casse un bel gruzzoletto. Parliamo, ovviamente della cessione a titolo definitivo di Jonathan David all’Atletico. Vero e proprio fantasma nel suo unico anno in bianconero, il canadese pescato da Cristiano Giuntoli tra i cosiddetti “free agent”, sta letteralmente brillando in quel di Madrid ed è tornato un vero Iceman. Diego Simeone se lo gode e, come riportato dalla Spagna, avrebbe già convinto la dirigenza dei Colchoneros di trasformare il prestito in acquisto.

David ha già convinto l’Atletico

L’Atletico Madrid vuole acquistare David. A rivelare le intenzioni dell’attuale seconda forza de LaLiga è il noto quotidiano sportivo digitale spagnolo Relevo, che racconta di un investimento importante già deciso. D’altronde, l’impatto con il calcio spagnolo dell’ex Lille è di quelli da incorniciare. Complice l’infortunio di Sorloth e la complessa situazione venutasi a creare attorno a Julian Alvarez, Jonathan si è trovato la strada spianata per la titolarità. Un’opportunità unica e da non fallire, dopo l’anno da dimenticare all’ombra della Mole.

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Simeone stregato dall’ex Juve

Una stagione che, dopo le prime uscite con i biancorossi di Spagna, appare già ampiamente archiviata. Per David, infatti, sono arrivati tre gol e due assist in appena 251 minuti giocanti in campionato. Ma, come sottolineato da Relevo, oltre ai numeri sono le prestazioni a parlare per il calciatore, capace di amalgamarsi fin da subito con i piani tattici di Simeone. Tanto che al termine della gara di Champions League vinta 2-0 contro lo United, il Cholo ha spiegato: “David ha avuto un impatto enorme. Ha qualcosa che ci mancava”, riferendosi alla capacità di dare una mano in copertura e di mettere pressione agli avversari.

Budget bloccato e assist a Spalletti

Da qui la decisione di bloccare fin da ora parte del budget da utilizzare nella prossima stagione per attivare il diritto di riscatto a 25 milioni di euro concordato con la Juventus. E, così, nonostante gli ultimi segnali positivi da Kolo Muani e Woltemade, entrambe a segno contro il Celta in Europa League, nella Torino bianconera che continua a dannarsi per trovare una punta capace di dare la svolta, quei milioni potrebbero fare molto comodo. Magari proprio per portare alla corte di Spalletti quel Sorloth (l’alternativa è Balogun) che David a Madrid pare poter aver già spodestato.