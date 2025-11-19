Juventus, David un pianto ma il Canada batte il Venezuela: una corrida con sei espulsi

Jonathan David non brilla neanche con la nazionale canadese: zero tiri totali nell'amichevole contro il Venezuela. Ora si riflette in casa Juve

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il problema di Jonathan David non è la Juventus. O almeno, questo si evince dall’ultima pausa per le partite delle nazionali. L’attaccante, stella del Canada e punta di riferimento della nazionale nordamericana per il Mondiale del 2026 in casa, rimane a secco anche con la selezione. Canada che, in quanto Paese ospitante, non sta partecipando ad alcun girone di qualificazione, ma sta organizzando varie amichevoli per tenere allenato il gruppo. La squadra del ct Marsch è stata ospitata a Miami dal Venezuela, vincendo per 2-0. Una partita tutt’altro che amichevole dato che è terminata con sei espulsi.

Sei espulsi in Venezuela-Canada: David a secco

Una partita che comunque rimane importante per il Canada per capire a che punto del percorso è la squadra e per tornare a segnare, dato che l’ultimo gol canadese risaliva all’amichevole di settembre contro il Galles. Il Canada sblocca la sfida al 23′ del primo tempo, con Laryea che da fondo campo mette in mezzo il cross che viene respinto, sulla ribattuta Koné arriva prima di tutti e la mette dentro. La partita si accende fisicamente nella ripresa, dove nei primi 15 minuti sono stati fatti 10 falli. Gioco molto spezzettato che esplode definitivamente quando al 57′ David Martinez rifila uno schiaffo a Laryea e viene espulso. Passano tre minuti e viene espulso anche l’autore del gol Koné, per un contatto che lascia qualche dubbio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel finale, il Canada trova il raddoppio con David, non Jonathan ma Promise, entrato al suo posto. Sigur sfrutta lo spazio e fa partire un traversone rasoterra per Promise David che segna il suo terzo gol con la maglia del Canada. Finale incandescente in cui l’arbitro mostrerà altri quattro cartellini rossi dopo una serie di falli e proteste.

La partita disastrosa di David

Tornando al discorso Jonathan David, preoccupa anche il Canada in vista del Mondiale. Da qui all’inizio estivo ci sarà una sola pausa per le partite delle nazionali, e la stella canadese non sta brillando come un tempo. Contro il Venezuela ha fatto zero tiri totali e ha perso il possesso del pallone per ben sette volte. Un copione che troppo spesso si è visto anche nel corso della stagione con la Juventus. Con il Canada non segna dallo scorso settembre, con i bianconeri addirittura da agosto, nella sua prima partita allo Stadium, nell’esordio stagionale contro il Parma.

Lo scenario in casa Juve

Quel giocatore che aveva brillato al Lille sembra scomparso. Né con Tudor né nelle prime uscite con Spalletti è riuscito a smentire le critiche che gli stanno piovendo addosso. Era arrivato in estate dopo una stagione spettacolare con i francesi dove aveva segnato 25 gol tra campionato e Champions League. A parametro zero sembrava un acquisto da Juve dei tempi d’oro, eppure, per il momento, si sta rivelando un flop tremendo. C’è chi addirittura parla già di una cessione a gennaio, molto improbabile visto quanto la Juventus abbia investito sul giocatore e quanto crede in lui. Ora, con l’infortunio di Vlahovic, potrebbe prendersi il suo spazio e sfruttarlo meglio.