Juventus, De Ligt ammette i problemi: "Ho perso fiducia"

Matthjis De Ligt non ha ancora convinto i tifosi della Juventus e gli addetti ai lavori dopo i suoi primi mesi in maglia bianconera. Arrivato dall’Ajax a peso d’oro (75 milioni più i 10 all’agente Raiola), il difensore olandese percepisce il secondo stipendio della squadra (8 milioni di euro netti) ma non ha ancora offerto le prestazioni fatte vedere nella scorsa stagione nei Lancieri.

Complice l’infortunio in avvio di stagione di Giorgio Chiellini, De Ligt ha dovuto accelerare i suoi tempi di inserimento e ha alternato prestazioni sufficienti ad altre più negative. E’ lo stesso centrale 19enne ad ammettere di essere ancora lontano dalla condizione migliore: “Non so neanche io perché non sto rendendo come vorrei”, le sue parole ai microfoni di Fox Sports.

“Non sono ancora al meglio, lo so. Più gioco e più lo sarò. Quello che posso fare è continuare a lavorare duro, facendo del mio meglio e imparando dai miei compagni di squadra”, spiega l’oranje dopo la partita giocata con la sua Nazionale contro la Bielorussia.

“Non è un discorso di forma fisica, all’Ajax sentivo un senso di invincibilità, adesso lo sento di meno, ma è naturale. Ho un po’ meno fiducia rispetto all’anno scorso – ammette -. Sono in un club nuovo, con un nuovo modo di giocare e nuovi compagni. Per me è tutto nuovo, ora è meno familiare rispetto all’Ajax ma sto migliorando sempre di più”.

“Sto giocando e giocare per me è la cosa più importante e alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e che la stagione sarà positiva”.

De Ligt si può in ogni consolare con i risultati: in questo inizio di stagione non ha ancora perso. “Sì, non ho mai perso con la Juve e la Nazionale. Sono felice”.

SPORTAL.IT | 14-10-2019 17:45