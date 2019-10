Juventus, De Ligt ancora nel mirino: lui si difende

Matthijs de Ligt ancora nel mirino dei tifosi durante e dopo la partita di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Il difensore della Juventus è stato duramente attaccato sui social in occasione della rete del vantaggio dei russi, quando ha bucato l’anticipo sul rinvio di Guilherme, innescando l’azione che ha portato al gol di Miranchuk.

Nel dopo gara però il ventenne olandese si è difeso: “Penso di aver giocato bene, costante e solido, non ho sbagliato molto. Sono soddisfatto. Il Lokomotiv non ha quasi mai tirato in porta, anche se erano insidiosi in contropiede. Le critiche? Non leggo molto a dire il vero”. De Ligt ha seguito alla lettera i consigli di Maurizio Sarri, che gli aveva chiesto di essere meno critico con se stesso.

Così il tecnico toscano dopo il match a Sky: “Problemi ne abbiamo avuti pochi, la partita è diventata difficile, poi abbiamo preso dei rischi, giocando con molti giocatori offensivi, c’era rischio. Abbiamo fatto il record di possesso palla e supremazia territoriale e di tiri”.

“Cosa non è piaciuto? Abbiamo preso un gol dal lancio del loro portiere con difensori larghi. Ma non abbiamo sbagliato partita, eravamo meno brillanti, siamo stati monoritmo, la giornata non era brillantissima fisicamente”.

Chi è molto soddisfatto è Paulo Dybala, autore della doppietta che ha ribaltato il risultato: “Avevo bisogno di questa notte, per fortuna è stata una bella partita a livello personale, sono contento. Abbiamo sofferto in alcuni momenti ma si è vista la tranquillità di questa squadra nella ricerca della vittoria. Higuain? Adesso che abbiamo vinto possiamo dire che è possibile giocare insieme, ma se avessimo perso avrebbero detto il contrario. Il mister ha le sue idee, le vedremo in futuro. Siamo una squadra con esperienza e voglia, vogliamo dimostrare tante cose ancora”.

SPORTAL.IT | 23-10-2019 00:24