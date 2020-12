Juventus, De Ligt chiama Haaland a Torino

Erling Haaland ha vinto l’edizione di quest’anno del Golden Bot, il premio dedicato al migliore giovane dell’anno. Vincitore di questo premio è stato anche Matthijs De Ligt, difensore olandese ora in forza alla Juventus.

De Ligt non nasconde la sua ammirazione per l’attaccante norvegese, tanto da elogiarlo nel corso di un’intervista a Tuttospoort: “Haaland è bravissimo, merita il premio e la stima di tutti. Vincere il Golden Boy è stato bello! Ricordo ancora quando sono venuto a ritirare il premio a Torino, una città straniera che poi è diventata casa mia. Il Golden Boy ovviamente lo conservo con grande piacere, a casa della mia famiglia ad Amsterdam dove ho l’abitudine di raccogliere i ricordi legati al calcio. Un grande saluto a tutti e complimenti a Erling Haaland che ha vinto l’edizione di quest’anno. Il mio pensiero è sempre lo stesso di prima: lavorare duro per migliorarmi. Però diciamo che finora mi ha portato fortuna”.

Il prezzo di Haaland si aggira intorno ai 75 milioni di euro, ma è sicuramente destinato ad aumentare per quello che diventerà il miglior numero 9 al mondo.

OMNISPORT | 13-12-2020 15:25