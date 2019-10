Juventus, De Ligt: "Dieta? Assurdo"

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt in un'intervista a a Nu.nl ha smentito le indiscrezioni secondo le quali sarebbe stato messo a dieta da Sarri: "Questa storia è davvero assurda, ma non mi sorprendo più. A volte penso perchè? Ma quelle sono solo opinioni, per me è importante sapere cosa faccio bene e cosa è andato storto. Ogni nuovo giocatore dovrebbe avere il tempo di adattarsi, la Juventus aveva due grandi difensori come Chiellini e Bonucci, il piano era di farmi entrare in squadra lenamente. Ovviamente è bello poter giocare, ma essere subito coinvolto in pieno è una grande sfida".

Le critiche di questi primi mesi: "Le critiche fanno parte del gioco, sfortunatamente questa è la vita del difensore. Vivi in una linea sottile tra il giocare bene e il giocare male. Ovviamente avrei preferito non provocare il calcio di rigore, ma alla fine abbiamo vinto ed è ciò che conta"-

"La lezione più importante che ho imparato fin qui alla Juventus è che devi avere fiducia in te stesso – continua l'olandese., all'inizio ero troppo preoccupato nel non commettere errori ed è esattamente ciò che non si deve fare. Non ho mai giocato in quel modo e nelle prime settimane ero troppo concentrato su questo fatto. Dopo la gara con l'Atletico Madrid ho riflettuto, volevo tornare a giocare con fiducia, ma ora so che va meglio di prima".

SPORTAL.IT | 08-10-2019 08:40